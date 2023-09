Si è costituito un giovane per la morte del ragazzo di 13 anni investito sulla via Casilina a Roma nella notte tra sabato e domenica. La sua macchina aveva preso in pieno il ragazzo e lo aveva sbalzato di diversi metri. Dopo l’impatto la macchina aveva proseguito a grande velocità senza fermarsi.

Il guidatore aveva denunciato il furto dell’auto, poi ha confessato

Il dramma è accaduto poco fuori dalla discoteca Alcatraz, in viale Jenner: il 13enne stava attraversando la strada -fuori dalle strisce pedonali- quando è stato investito dall’auto, guidata da un ragazzo di 28 anni. L’automobilista aveva inizialmente, subito dopo l’incidente, denunciato il furto dell’auto, che era stata ritrovata.

Nel corso delle ultime ore ha invece cambiato la sua versione dei fatti, dichiarando di essere stato lui ad aver investito il giovane, per poi fuggire dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Senzo le prime fonti, a suo carico ci sarebbe ora l’accusa di omicidio stradale.