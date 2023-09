Il giovane sarebbe stato raggiunto dal maresciallo dei carabinieri dopo che la vicina aveva chiamato le forze dell'ordine per via della musica troppo alta proveniente dal suo appartamento

A Viterbo un maresciallo dei carabinieri è stato denunciato da un 32enne che, fermato dagli agenti, ha dichiarato di essere stato preso a schiaffi ed aver ricevuto vari colpi: a quanto pare avrebbe anche minacciato di imporgli un TSO. I fatti risalgono allo scorso 14 agosto e ci sarebbero dei video a supporto delle versione dell’uomo.

Il 32enne denuncia il maresciallo: “Voleva farmi il Tso”

L’uomo che ha accusato il maresciallo dei carabinieri riporta Open, si chiama Michael Abatecola, è residente in Castiglione in Teverina ed ha 32 anni. A Repubblica l’uomo ha raccontato che tutto sarebbe iniziato a causa di una chiamata fatta dalla vicina di casa 70enne alle forze dell’ordine, per via della musica troppo alta proveniente dalla casa dell’uomo.

Il 32enne, inalberatosi per la chiamata fatta dalla vicina, ha reagito male davanti ai carabinieri rifiutando qualsiasi dialogo con gli agenti, per cui ha chiesto di poter comunicare con il maresciallo dei carabinieri: “Non ho preso bene l’intervento dei militari e pertanto, dopo aver spento la musica, ho chiesto se poteva intervenire il comandante di stazione Fabio Ceccarelli. Lo conoscevo bene e ci sono in buoni rapporti”. Abatecola ha così descritto ciò che sarebbe accaduto: “Mi ha schiaffeggiato, mi ha fatto volare gli occhiali, e poi voleva anche farmi fare il trattamento sanitario obbligatorio”.

Allegati alla denuncia ci sarebbero anche due video che avrebbe fornito proprio il 32enne: Abatecola avrebbe delle telecamere di sorveglianza al di fuori della sua abitazione che avrebbero ripreso quanto accaduto.

Sono per ora stati presi iniziali provvedimenti nei confronti del maresciallo, ovvero è stato avviato un esame disciplinare per valutare eventuali azioni. La procura di Viterbo ha preso in carico le indagini sul caso.