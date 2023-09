L’attesa è finalmente finita per gli appassionati di Apple e dei suoi iconici iPhone, con il lancio dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Questi dispositivi rappresentano un punto di svolta nella storia degli smartphone, con miglioramenti significativi sia nel design che nelle prestazioni.

Arriva la rivluzione iPhone dopo il terremoto dello scorso anno

Lo scorso anno, la famiglia iPhone si era divisa in due categorie ben distinte: i modelli standard e Plus da un lato, e i modelli Pro e Pro Max dall’altro. Questi ultimi erano dotati di un processore più potente, un comparto fotografico avanzato e caratteristiche come Dynamic Island e schermo Always-On.

Nel frattempo, l’iPhone 14 aveva apportato solo modifiche incrementalmente minori rispetto al suo predecessore, mantenendo in gran parte il design, il chip e il comparto fotografico invariati.

Tuttavia, quest’anno, l’attenzione si sposta chiaramente verso i modelli di base, ovvero iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Una delle prime cose che colpisce è il loro design elegante e leggero, che presenta alcune differenze rispetto ai modelli Pro. Il vetro posteriore è opaco e ha una finitura leggermente più ruvida, mentre il logo Apple e il comparto fotografico sono in vetro lucido.

I colori disponibili per iPhone 15 includono il giallo, il verde, il rosa e l’azzurro, insieme a un nero profondo. Questa estetica raffinata ricorda l’approccio adottato sugli iMac di Apple.

Addio al sistema notch, cosa cambia nei nuovi modelli

Ma la vera innovazione sta nell’eliminazione del famoso “notch“. Anche nei modelli non Pro, è stato introdotto Dynamic Island, che integra i sensori del Face ID e la telecamera frontale in un sistema di notifiche e controllo contestuale. Questa funzionalità non solo è piacevole esteticamente ma migliora anche l’esperienza di multitasking su iPhone.

Ad esempio, durante la riproduzione musicale, è possibile visualizzare la forma d’onda audio e l’avanzamento della canzone. Se si imposta un timer, il conto alla rovescia rimane visibile. Questa funzionalità è stata sfruttata con intelligenza da alcune app di terze parti come UberEats, Audible e United Airlines, che mostrano informazioni utili sulla Dynamic Island.

Per quanto riguarda lo schermo, iPhone 15 e 15 Plus offrono un’esperienza visiva eccezionale con una luminosità di 2000 nits, in grado di garantire una buona leggibilità anche in condizioni di luce intensa.

La risoluzione nativa per Dolby Vision e HDR è supportata, offrendo una resa straordinaria per i video e i film.

L’audio di questi dispositivi è sopra la media degli altri smartphone, con miglioramenti nella chiarezza e nell’intelligibilità delle voci, nonostante le dimensioni degli altoparlanti siano rimaste invariate. Secondo Apple, non ci sono stati cambiamenti hardware, suggerendo che l’ottimizzazione del software ha contribuito a questa miglioria.

La fotocamera è un altro punto di forza di iPhone 15 e 15 Plus, con un sensore principale da 48 megapixel e la funzione di pixel binning, che consente di scattare foto da 24 megapixel combattendo due immagini diverse per ottenere il miglior equilibrio tra dettaglio e dimensioni del file.

Questo si traduce in scatti eccezionali in condizioni di scarsa luminosità e uno zoom fino a 10X, anche se è consigliabile non superare il 5X per evitare interpolazioni e artefatti digitali.

Mentre manca la funzione macro, la modalità Ritratti in modalità Foto è ora disponibile anche nei modelli non Pro, consentendo di regolare la profondità di campo delle foto in un secondo momento. Gli algoritmi per la Modalità notturna sono stati migliorati, garantendo scatti notturni più realistici.

Le fotocamere grandangolari e frontali sono rimaste invariate rispetto ai modelli precedenti.

Per quanto riguarda la registrazione video, iPhone 15 offre un migliore zoom continuo e una modalità Azione più efficace in condizioni di scarsa luminosità. La modalità Cinematic consente di regolare la messa a fuoco sia durante che dopo la registrazione.

In definitiva, gli iPhone 15 e 15 Plus rappresentano un importante passo avanti per Apple, portando significativi miglioramenti nei modelli di base e mantenendo l’alta qualità che ci si aspetta dai dispositivi Apple. Con un design elegante, un display luminoso, un audio eccezionale e un sistema fotografico avanzato, questi nuovi iPhone saranno sicuramente al centro dell’attenzione degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.