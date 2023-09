Pesantissime le accuse nei confronti di Ubaldo Manuali, il netturbino arrestato ieri a Roma. L’uomo è stato fermato per violenza sessuale e diffusione illecita di foto e video porno scattate a loro insaputa alle donne che conosceva in chat e incontrava poi a casa sua. L’uomo originario di Riano, adescava le vittime sui social e […]

Pesantissime le accuse nei confronti di Ubaldo Manuali, il netturbino arrestato ieri a Roma. L’uomo è stato fermato per violenza sessuale e diffusione illecita di foto e video porno scattate a loro insaputa alle donne che conosceva in chat e incontrava poi a casa sua. L’uomo originario di Riano, adescava le vittime sui social e poi le stuprava.

IL SUO IDOLO KEANU REEVES

Dai suoi innumerevoli profili social emerge una personalità davvero singolare: frasi ad effetto e citazioni del Corvo e di Keanu Reeves. Ed è proprio l’attore canadese, la sua principale fonte di ispirazione: look trasandato, capelli e barba incolti.

Infine messaggi di stampo religioso a profusione e una foto con Papa Francesco che mostrava orgogliosamente. In netto contrasto con le accuse mosse nei suoi confronti. Una sua vittima ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti su Facebook e dopo un po’ abbiamo deciso di uscire. Abbiamo dormito assieme e, quando mi sono svegliata, lui era ancora lì, senza che fosse cambiato il suo atteggiamento”. E quando le vittime chiedevano spiegazioni sulla serata, lui le rassicurava che i rapporti intimi erano stati consensuali: “Ma come, non ti ricordi?”.

LE PROVE SCHIACCIANTI

Il Corriere della Sera precisa che ci sono “prove schiaccianti” a carico di Manuali.

Due in particolare: una boccetta di Lormetazepam, trovata nel corso di una perquisizione domiciliare, e le foto delle vittime.

Foto in cui l’uomo tratta le donne come fossero oggetti e le salva solamente per condividerle in chat con i suoi amici. “Guarda che sc…..!”, questi gli epiteti con cui corredava il materiale fotografico e video. L’insospettabile netturbino si trova invece in carcere da lunedì mattina. Per il gip del tribunale di Tivoli, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, c’è il rischio che inquini le prove e di reiterazione del reato.