It Alert oggi suonerà in Lombardia alle 12: cosa fare se il telefono è silenzioso e le azioni da compiere subito dopo aver ricevuto la notifica

Alle 12 i telefoni di molti cittadini suoneranno all’impazzata: è l’It Alert, il sistema di allerta nazionale promosso dal Dipartimento di Protezione Civile che oggi metterà in atto un test in Lombardia.

La notifica del sistema, rappresentata da un forte suono prolungato, si attiverà per tutti i cellulari accesi e con campo: se il cellulare è silenzioso il suono potrebbe comunque attivarsi. Per bloccare il suono occorrerà semplicemente toccare la notifica ed il suono cesserà all’istante. Subito dopo verrà inviato al cellulare un questionario da compilare che la Protezione Civile consiglia caldamente di visionare.