A poco più di un anno dall’adozione dei figli Andres e Margherita, Tiziano Ferro ed il marito Victor Allen annunciano di aver deciso di divorziare. A quanto pare la separazione sarebbe già in atto da diverso tempo e la coppia avrebbe scelto di rivelare solo ora quanto sta accadendo per rispettare soprattutto la privacy dei due figli.

La notizia arriva tramite i social: è Tiziano Ferro a spiegare cosa sta succedendo e rivelando il motivo per cui dovrà allontanarsi dagli impegni pubblici per un po’. A quanto pare sono stati mesi difficilissimi: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor.

L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”.

Tiziano Ferro non torna in Italia, resta in America con i figli

Se qualche mese fa aveva raccontato di aver affrontato un tour con un grave problema di salute alle corde vocali, ora la sua priorità non può essere la musica o il contatto con il pubblico: “Tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia.

Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”. Il 3 ottobre sarà in tutte le librerie La felicità al principio, il primo romanzo del cantante.

Al primo posto, ora, ci sono i figli: “Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità”.

L’adozione di Margherita e Andres e le parole di richiesta per i fan

Nel febbraio 2022 la coppia aveva rivelato di aver adottato i piccoli Margherita e Andres, di pochi mesi, uno a poche settimane dall’altro: con un messaggio su Instagram avevano dato la notizia al pubblico, chiedendo di rispettare la riservatezza della famiglia: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo”.