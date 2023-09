Giorgia meloni ha fatto molto parlare di sé per via delle affermazioni forti fatte nelle ultime ore sulla politica relativa agli sbarchi e sulla nuova norma varata dal Cdm

Giorgia Meloni ha promesso ai suoi elettori qualcosa di molto forte, ma ha fatto un po’ i conti senza l’oste dimenticandosi che le persone sanno leggere e non ignorano quanto sia davvero scritto nella norma appena varata dal CdM.

“Trattenuti per 18 mesi”: la norma lo prevede solo per chi è stato precedentemente espulso

La dichiarazione delle scorse ore relativa alla promessa di trattenere coloro che arriveranno illegalmente in Italia per 18 mesi non corrisponderebbe a quello che in realtà è contenuto nella norma che lunedì è stata varata dal Consiglio dei Ministri.

Nella norma si parla, in effetti, di allungare i tempi di detenzione da 3 mesi (che è quanto l’Europa consente di detenere una persona al momento) a 18, ma non per tutti coloro che arrivano illegalmente (che poi sarebbero tutti coloro che arrivano sui barconi) ma solo coloro che sono stati già espulsi in precedenza, e che quindi sono stati in precedenza probabilmente denunciati o condannati per qualche reato.

Giorgia Meloni e le minacce da parte degli scafisti: cosa sta succedendo

Giorgia Meloni tocca il cuore degli elettori di destra, ma non dice tutta la verità

Ovviamente, omettere questo piccolissimo dettaglio a Meloni serve: promettere di rinchiudere per 18 mesi tutti coloro che si mettono su un barcone e arrivano in Italia convince gli elettori di destra di quanto sia severo e senza mezze misure il governo sul tema migranti.

La verità è che i migranti che arrivano in Italia dopo un estenuante e pericolosissimo viaggio nel Mediterraneo verranno accolti e le loro richieste di asilo saranno esaminate, esattamente come è stato fatto finora.

Una realtà ben diversa da quella dipinta dalle parole di Meloni, che ha invece avuto lo slancio di rivolgersi direttamente alle coste africane, dicendo: “Non mettetevi in viaggio perché vi terremo rinchiusi per 18 mesi e poi vi rimanderemo a casa”, come riporta Repubblica.

Che questo non fosse un piano attuabile lo spiega d’altronde il buon senso: metterlo in atto vorrebbe dire non solo dover correre a costruire delle carceri in più oltre a quelle esistenti al mero scopo di ospitare per ben 18 mesi ogni migrante che sbarca, ma significherebbe anche compiere un atto totalmente anticostituzionale.