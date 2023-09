Aveva solo 42 anni: Pietro Bellantoni se n’è andato nella notte, dopo aver lottato contro una breve malattia e senza aver mai abbandonato i suoi impegni nel giornalismo, fino all’ultimo minuto.

La Calabria piange la scomparsa del diretto del Tgr, la cui vita privata e professionale è stata costellata di gioie.

Pietro Bellantoni era diventato direttore subito prima di scoprire la malattia

Pietro Bellantoni aveva scoperto della sua malattia solo pochi mesi fa, subito dopo essere diventato direttore del Tgr Calabria. In un primo tempo sembrava aver superato la patologia: invece, di recente, era rispuntata in modo aggressivo e implacabile, non lasciandogli scampo.

Bellantoni era giornalista professionista dal 2009: per dieci anni è stato redattore del Corriere della Calabria, ma aveva collaborato anche per quotidiani nazionali come La Stampa e Repubblica.

Pochi anni fa aveva avuto una bambina: la sua famiglia, al momento, è stretta nel cordoglio.