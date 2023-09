Una banalissima lite tra compagni di classe sfocia in un accoltellamento a scuola: è assurdo il moto di violenza che ha sconvolto un liceo a Napoli

A Napoli, un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a scuola, nell’istituto scolastico Marie Curie.

A ferirlo, un compagno di classe, denunciato successivamente per lesioni e che sembra aver ammesso subito le sue responsabilità. Il ragazzo ha raccontato alla polizia e alla dirigente scolastica di aver colpito alla gamba destra il ragazzino con un ferro che ancora non è stato rinvenuto. I fatti sono accaduti nella palestra della scuola del quartiere Ponticelli, nell’area est della città.

Napoli, accoltellato a 15 anni: perché non ha denunciato subito l’aggressione

Il giovane ferito è stato accompagnato presso l’Ospedale del Mare dove è stato affidato alle cure sanitarie. Le sue condizioni di salute non sono mai apparse gravi e gli sono stati messi dei punti di sutura sulla gamba destra.

Il ragazzino ferito, in un primo momento, probabilmente per timore, ha attribuito la causa del suo dolore a una caduta accidentale, ma la dirigente scolastica, che nel frattempo aveva allertato il 118 e la famiglia del ragazzo, si è resa conto che la ferita non era compatibile con una caduta.

Il giovane, alla presenza della madre nel frattempo accorsa a scuola, ha quindi ammesso che si era trattato di una banalissima lite con un compagno di classe finita in malo modo.

