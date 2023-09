Adamo Guerra, novello Mattia Pascal, aveva lasciato una lettera da suicida: in realtà si era dato alla fuga dalle responsabilità

“Spegni tutto. Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui”: sono queste le poche parole che Adamo Guerra dice davanti alle telecamere di Chi l’Ha Visto, che lo hanno raggiunto a Patrasso, dove l’uomo, che aveva finto di farla finita ed era scomparso nel nulla, a quanto pare vivrebbe.

Adamo guerra scomparso, il video dell’incontro con l’inviato

Adamo Guerra, novello Mattia Pascal, aveva lasciato una lettera da suicida: “È arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale”. L’aveva ricevuta la moglie nel luglio 2013 quando la lettera, insieme ad altre due indirizzate ad un collega ed ai genitori, era stata trovata a casa di questi ultimi.

Nella lettera diceva di essere disperato, di avere debiti “pericolosi”. Tutti avevano pensato che si trattasse di qualcosa legato al negozio che gestiva a Lugo, ma sorprendeva il fatto che non avesse confidato niente alla moglie, con cui andava d’accordo. Le figlie al tempo erano minorenni ed avevano accusato il colpo fortemente. I vestiti dell’uomo erano poi stati trovati in mare ed il caso era stato archiviato.

La moglie dell’uomo avrebbe deciso nel 2022 di chiudere con il passato, aprendo le pratiche per il divorzio, e l’avvocato con sua enorme sorpresa aveva scoperto che l’uomo era più che vivo: era a Patrasso dove si era iscritto alle liste dell’Associazione degli italiani residenti all’estero.

La moglie dell’uomo è rimasta sconvolta per quanto accaduto: “Non è umano. Non è un uomo e non è un padre”.

Guarda il video: