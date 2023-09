Il Ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo a Roma è stato evacuato per un sospetto pacco bomba. Sono decine gli impiegati in strada. Sul posto i vigili del fuoco.

Allarme bomba al ministero, ma erano pasticcini

Dopo 40 minuti di allarme nel corso del quale tutti i presenti nell’edificio sono stati evacuati, la verità è venuta a galla: il pacco ritrovato era semplicemente un pacchetto di pasticcini, decisamente innocui.