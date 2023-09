Per i vaccini anti-cancro a mRna di BioNTech ci sarà ancora un’attesa di 5 anni. A dirlo all’Adnkronos Salute è Özlem Türeci, co-fondatrice e Chief Medical Officer dell’azienda. “Stiamo lavorando su candidati vaccini anti-cancro a mRna che codificano neoantigeni specifici del paziente o consistono in una combinazione fissa di antigeni condivisi tumore-associati. Gli studi clinici con questi candidati sono ancora in corso, con 5 studi già in fase di sviluppo clinico avanzato. Ci aspettiamo che questi trial possano fornire risultati a supporto della presentazione di una domanda di autorizzazione per il primo candidato della nostra pipeline di vaccini anti-cancro a mRna personalizzati prima del 2030“.

LEGGI ANCHE: https://www.thesocialpost.it/2023/09/20/covid-in-crescita-arrivano-i-vaccini/

Alla fine del decennio

Türeci presente a Milano, durante Cicon23, l’International Cancer Immunotherapy Conference ha fissato l’orizzonte temporale previsto per il potenziale arrivo dei primi vaccini a mRna contro il cancro, dopo l’autorizzazione regolatoria. Una flebile speranza per alcuni pazienti oncologici che potrebbero vedere cambiare le loro sorti alla fine del decennio.

Trent’anni di ricerche

Poter utilizzare l’mRna sui tumori è un obiettivo al quale Türeci e il marito Uğur Şahin, co-fondatore e Ceo di BioNTech, entrambi ricercatori e medici immunologi, lavorano dall’inzio degli anni 2000.

Da circa vent’anni sono focalizzati sullo studio e sullo sviluppo di questa tecnologia.

Tecnologia già sperimentata che durante la pandemia di Covid-19, ha avuto una conferma di fattibilità e validità, grazie all’avvento dei vaccini mirati al coronavirus Sars-CoV-2, sviluppati congiuntamente con Pfizer. La tecnologia inizialmente sviluppata da Türeci e Sahin per affrontare il cancro ha permesso di reagire rapidamente alla pandemia di Covid-19.

Ora queste intuizioni ed esperienze andranno utilizzate anche per lo sviluppo del vaccino contro il cancro.

LEGGI ANCHE: https://www.thesocialpost.it/2022/04/11/no-vax-e-terrapiattista-rapisce-esperto-di-vaccini-e-chiede-un-riscatto-ucciso-dalla-polizia/