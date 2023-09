Dicono che è intollerante al latte, invece era cancro: muore a 4 anni, perché hanno sbagliato diagnosi

Credevano fosse intollerante alle proteine del latte, invece aveva un tumore al cervello: il destino è stato implacabile nei confronti del piccolo Patrick, nato a Rockhampton negli Usa, morto a soli 4 anni per un cancro aggressivo scoperto dopo una diagnosi sbagliata.

Vomitava tutto il giorno, hanno fatto la diagnosi sbagliata

A raccontare sui social la storia del piccolo Patrick è la madre Chontelle Svensen, che ha vissuto in prima persona l’agonia del suo bambino e si è scontrata con le diagnosi errate dei medici. Il suo bambino aveva solo 6 mesi quando ha cominciato a vomitare svariate volte al giorno, senza riuscire a crescere di peso.

I medici lo avevano sottoposto a dei controlli ed avevano diagnosticato un’intolleranza alle proteine del latte ma le cure non avevano dato risultati: a 10 mesi i problemi erano gli stessi e Patrick appariva deperito.

La diagnosi, poi le cure: era cancro della ghiandola pituitaria

Quando era tornata in ospedale era cominciato un buio priodo che l’aveva vista anche sotto accusa: “Pensavano non gli stessi dando da mangiare” racconta Chontelle, spiegando che le avevano portato via il bambino per nutrirlo lontano da lei. Ovviamente le cose non erano migliorate e solo un’esame più appfofondito aveva portato alla terribile diagnosi: un tumore della ghiandola pituitaria ormai al secondo stadio.

A un anno era stato operato e la massa era stata rimossa ma in seguito è tornata, ancora più grande.

Il suo calvario è durato fino a gennaio 2023,ai suoi 4 anni d’età: il piccolo Patrick, solitamente vivace nonostante le cure, un giorno era apparso debole e inerme. Era seguita la corsa in ospedale, dove dopo poco il piccolo ha avuto un attacco cardiaco. Ora sua madre vive nel suo ricordo, raccontando la sua triste storia.