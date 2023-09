Processo per violenza sessuale a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe. Nella seduta di ieri, è stata accolta la deposizione di una delle due giovani che hanno presentato denuncia. L’udienza è ripresa stamane, sabato 23 settembre, per il controesame dei legali difensori degli imputati. La testimonianza «Quella mattina appena la mia amica si è svegliata mi disse […]

Processo per violenza sessuale a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe. Nella seduta di ieri, è stata accolta la deposizione di una delle due giovani che hanno presentato denuncia. L’udienza è ripresa stamane, sabato 23 settembre, per il controesame dei legali difensori degli imputati.

La testimonianza

«Quella mattina appena la mia amica si è svegliata mi disse singhiozzando: “Mi hanno violentata”. E quando le chiesi chi l’aveva violentata, mi rispose: “Tutti”. A raccontarlo in aula, nel corso della deposizione al processo per violenza sessuale di gruppo al Ciro Grillo e a tre suoi amici, è la teste chiave, nonché presunta vittima di violenza, che oggi prosegue la sua deposizione in aula.

“Devo farmi forza”, ha confidato al suo avvocato Giulia Bongiorno varcando la porta del tribunale. Le due ragazze, entrambe studentesse di Milano, si sono incrociate ma sono state subito divise: una a raccontare in aula quanto accaduto quella notte, la seconda in un’altra stanza del palazzo di giustizia: avrebbe voluto ascoltare la deposizione, ma le difese si sono opposte.

I fatti

La notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 la studentessa si trovava insieme all’amica italo-norvegese, all’epoca 18enne, nella villetta di Porto Cervo.

Qui, dopo una serata trascorsa al Billionaire, nella quale avevano conosciuto il gruppo di genovesi, le ragazze sarebbero state invitate a passare la restante parte della notte nella casa dei Grillo, dove avrebbero poi subìto lo stupro.

La teste sarebbe stata ripresa con un cellulare mentre dormiva su un divano con intorno Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta in atteggiamenti offensivi e dal chiaro riferimento sessuale.

I filmati che riprendono la scena, oltre ai circa 40 terabyte di documentazione fotografica, video e conversazioni frutto dello scambio di messaggistica tra gli imputati e le due amiche, estrapolati da cinque telefoni cellulari, sono confluiti all’interno del fascicolo processuale e oggi sono stati riproposti in aula.

