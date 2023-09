Premia tutte le bambine eccetto quella di colore: il video shock, la spiegazione della Federazione

È successo a Dublino: una bimba non ha ricevuto la sua medaglia come le compagne e secondo la famiglia è accaduto per motivi razzisti

Una piccola atleta di colore non è stata premiata come il resto della sua squadra ad una gara alla National Indoor Arena di Dublino, in Irlanda. La scena è stata agghiacciante: nel corso di una premiazione di una gara di ginnastica organizzata dalla Gymnastics Ireland, una serie di bambine in fila hanno ricevuto una medaglia: la persona che distribuiva le medaglie ha però volontariamente saltato la ragazzina di colore passando a quella dopo, suscitando nella piccola un palese disagio.

Il video:

Il fatto risale a marzo 2022: la famiglia della piccola ha subito denunciato il fatto alla Federazione, ritenendo che il gesto avesse un’origine razzista.

La federazione, parecchi mesi dopo, ha inviato delle scuse scritte alla fdamiglia che però attualmente ritiene che non si sia comunque agito in maniera corretta: la persona responsabile della palese discriminazione non ha ricevuto sanzioni o provvedimenti e secondo le fonti irlandesi la famiglia ritiene che sarebbe protetta dalla federazione. Per questo motivo hanno deciso di parlare di nuovo dell’episodio che ha coinvolto la figlia. Nel Comunicato ufficiale la Federazione ha dichiarato di aver individuato la persona che distribuisce le medaglie nel video e di aver chiesto spiegazioni, e che la donna avrebbe assicurato di non aver compiuto il gesti intenzionalmente, anzi: si sarebbe trattato di una distrazione.

La donna avrebbe anche chiesto di poter chiedere scusa alla famiglia e, se in un primo momento la famiglia avrebbe rifiutato, in seguito avrebbe accettato di parlare con la donna.

Nonostante ciò la famiglia al momento non ritiene che siano state date spiegazioni adeguate per quanto accaduto. La Federazione ha anche aggiunto che in occasione della premiazione ci si sarebbe accorti immediatamente dell’errore e che la bambina avrebbe comunque avuto la sua medaglia prima di lasciare il palazzetto.

L’atleta Simone Biles su Twitter ha spiegato di aver inviato alla famiglia un video in cui ha palesato la sua solidarietà per l’accaduto: “Voglio che tu sappia che ho visto come sei stata trattata. Ero assolutamente scioccata e vorrei farti sapere che tu meriti una medaglia come tutte le altre ragazze”.