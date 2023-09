Sophia Loren, la corsa in ospedale e l’operazione

Un brutto spavento per i fan di Sophia Loren. L’attrice, che ha appena festeggiato il suo 89esimo compleanno il 20 settembre, ha avuto un incidente domestico nella sua abitazione di Ginevra. A causa di una caduta, ha riportato diverse fratture all’anca e ha subito un intervento chirurgico che, fortunatamente, è andato a buon fine. La […]

Un brutto spavento per i fan di Sophia Loren. L’attrice, che ha appena festeggiato il suo 89esimo compleanno il 20 settembre, ha avuto un incidente domestico nella sua abitazione di Ginevra. A causa di una caduta, ha riportato diverse fratture all’anca e ha subito un intervento chirurgico che, fortunatamente, è andato a buon fine.

La notizia dell’incidente è stata resa nota dal ristorante di Bari dove l’attrice era attesa il 26 settembre. Loren avrebbe dovuto essere presente per ricevere la cittadinanza onoraria e per inaugurare il suo quarto ristorante in Italia, dopo Milano, Firenze e Fiumicino.

Vale la pena ricordare che proprio a Bari, Sophia Loren aveva girato il suo ultimo film “La vita davanti a sé” nel 2020, diretto dal figlio Edoardo Ponti. La pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Romain Gary, ha visto la Loren protagonista, regalando al pubblico una performance memorabile.

Dotata di un talento indiscusso, l’attrice ha ricevuto l’Oscar come migliore attrice nel 1962 per “La ciociara” e un Oscar alla carriera nel 1991. La sua carriera, straordinaria e duratura, è stata costellata di numerosi riconoscimenti.

Nonostante l’età avanzata, la Loren non mostra segni di rallentamento.

Infatti, all’inizio di settembre, ha partecipato come madrina alla sfilata-evento “One night only”, organizzata da Giorgio Armani all’Arsenale di Venezia, in concomitanza con la Mostra del cinema.

Gli auguri per una pronta guarigione all’indimenticabile diva del cinema italiano affluiscono da tutto il mondo.