Donatella Versace si scaglia contro il governo Meloni: il discorso che ha fatto alla premiazione

La moda italiana ha celebrato l’impegno verso l’inclusività e la sostenibilità durante la cerimonia di premiazione degli “Oscar della moda sostenibile,” che si è tenuta ieri sera al prestigioso Teatro alla Scala di Milano. L’evento, presentato con eleganza da Sabrina Impacciatore, ha visto la stilista Donatella Versace ricevere un importante riconoscimento per il suo contributo straordinario all’inclusività nella moda.

L’Equality ed Inclusivity Award è stato consegnato a Donatella Versace da Marco Mengoni in un momento carico di significato e impegno civile. La stilista, nota per la sua audacia e il suo stile unico, ha sottolineato l’importanza di sostenere le voci delle minoranze in Italia.

Nel suo discorso commovente, ha denunciato le recenti minacce alla libertà delle persone di vivere secondo la propria identità e orientamento sessuale, sottolineando l’importanza di un’azione concreta per difendere i diritti civili di tutti.

“Donatella Versace è stata una pioniera nell’industria della moda italiana per quanto riguarda l’inclusività e la diversità,” ha dichiarato Marco Mengoni durante la consegna del premio. “Il suo impegno per sostenere le voci delle minoranze è un esempio luminoso di come la moda possa essere uno strumento di cambiamento sociale.”

Nel suo toccante discorso, Donatella Versace ha ricordato un momento chiave nella sua vita che ha influenzato il suo impegno per l’inclusività. Ha condiviso un ricordo personale dell’infanzia, quando suo fratello Gianni le ha rivelato di essere gay. Questa rivelazione ha segnato profondamente Donatella, che ha sottolineato come questa rivelazione non abbia cambiato in alcun modo il suo amore e rispetto per suo fratello. Ha anche evidenziato la necessità di proteggere il diritto delle persone di vivere libere da discriminazioni e pregiudizi.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui l’attrice premio Oscar Julianne Moore, la celebre modella e influencer Bianca Balti, e i noti cantanti Elodie e Marco Mengoni.

Inoltre, durante la serata sono stati assegnati altri prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Sustainable Fashion Award a Pierpaolo Piccioli di Valentino e il Sustainability Innovation Award alla Maison Gucci.

Questa cerimonia degli “Oscar della moda sostenibile” ha rappresentato un momento significativo non solo per l’industria della moda, ma anche per l’impegno civile in Italia.

Ha evidenziato la necessità di promuovere l’inclusività, la diversità e la sostenibilità nell’ambito della moda e ha celebrato coloro che hanno fatto della moda un veicolo per il cambiamento sociale positivo.

I grandi nomi della moda italiana come Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli ed Alessandro Michele hanno già preso posizioni forti in passato nei confronti di alcune decisioni del governo di destra.