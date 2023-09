L’amico muore e lui cosa fa? Prende la carta di credito e…

Un iPhone, una poltrona e articoli di abbigliamento. Shopping sfrenato da parte di un 40enne di Treviso con la carta di credito di un amico. Defunto.

L’uomo, adesso, è indagato perché avrebbe approfittato della morte di un amico per fare acquisti online con la sua carta di credito.

Le indagini dopo la denuncia degli eredi del defunto

Il 40enne, dopo la denuncia degli eredi del defunto, è finito sotto la lente della guardia di finanza per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La somma spesa ammonterebbe a 4mila euro.

L’uomo era un conoscente del titolare della carta, un 75enne medico in pensione.

Avrebbe utilizzato la carta di credito di cui non era titolare fino a quando non è stata bloccata dalla banca, dopo la notizia della morte del proprio cliente. Le indagini sono nate da una querela presentata dai parenti dell’anziano deceduto che avevano notato movimenti bancari anomali. Acquisti online che – come riporta Tgcom – sarebbero stati eseguiti dopo il decesso del medico. In un primo momento avevano ipotizzato lo smarrimento e la clonazione della carta.

L’uomo rischia fino a 5 anni di carcere

Ma il loro sospetto non era certo che un conoscente avesse approfittato della morte dell’anziano per rubare i dati della sua carta di credito e utilizzarla; pensavano che, come accade più comunemente, la carta fosse stata clonata o persa.

L’indagato è stato però rintracciato poiché aveva lasciato i propri dati – dal numero di telefono, alla casella di posta elettronica e l’indirizzo di consegna – sul sito in cui aveva effettuato gli acquisti. L’indagato, in caso di rinvio a giudizio, rischia una pena da uno a cinque anni di reclusione e una multa da 310 a 1.550 euro.