Marta Fascina è ormai una vedova inconsolabile. Il fratello di Paolo Berlusconi, intervenuto a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani, ha dichiarato: “Silvio c’è sempre, ma ora basta con le lacrime“.

“Basta piangere”

Paolo rivolgendosi alla Fascina ha dichiarato: “Marta è inconsolabile, ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere”. Difatti la donna, dal 12 giugno scorso, quando Berlusconi è scomparso, non ha più partecipato all’attività politica.

Paolo ha continuato dicendo: “è ora di smettere di piangere e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Silvio, di amarlo e di viverlo”. Si è così espresso intervenendo in chiusura dell’evento di lancio della campagna elettorale di Adriano Galliani, candidato per le elezioni suppletive al collegio del Senato di Monza e della Brianza, al Teatro Binario 7. Un tentativo di smuovere Marta che sembra davvero non essere riuscita ad affrontare la morte del compagno.

Tajani a supporto

Un pensiero condiviso anche dal segretario azzurro Antonio Tajani. Presentando la festa nazionale del partito a Paestum (il 29 e 30 settembre e il 1 ottobre), il ministro degli Esteri ha ribadito: «Se la famiglia Berlusconi vorrà dare un contributo saremo molto lieti di riceverlo, Marta?

Sarà lei a decidere se venire, la aspettiamo a braccia aperte».

La routine senza Silvio ma con Dudù

Dal 12 giugno scorso, quando Berlusconi è scomparso, Fascina si è chiusa nel suo dolore e non ha più partecipato all’attività politica.

Trascorre le sue giornate ad Arcore, incontrando pochissime persone. La sua prima uscita pubblica è avvenuta a Monza il 9 agosto scorso in occasione del primo Trofeo Silvio Berlusconi. La parlamentare azzurra, “sposata” con rito simbolico con il Cavaliere, ha ricevuto le visite di amici e parenti ma è quasi sempre sola, con il cane Dudù.