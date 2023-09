Tragico incidente, auto schiacciata tra due tir. Cosa è successo

In un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, hanno perso la vita Maria Grazia Forgetta, 49 anni, originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova), e la sua piccola figlia, che avrebbe festeggiato il suo sesto compleanno tra pochi giorni.

Morte madre e figlia, il padre alla guida è ferito

Secondo le prime informazioni, l’auto sulla quale viaggiavano madre e figlia, guidata dal padre della bambina, 50 anni, si è scontrata violentemente contro un tir.

Il camion era fermo in coda a causa di un altro incidente avvenuto poco prima. L’impatto è stato devastante: l’auto ha colpito con grande forza il camion e un altro mezzo pesante, principalmente dal lato del passeggero e lungo la fiancata.

Il padre, che era alla guida, ha riportato lievi ferite e contusioni ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per madre e figlia non c’è stato nulla da fare.

Autostrada chiusa, dinamica da ricostruire

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di comprendere le cause che hanno portato a questa tragica conclusione.

La tratta autostradale è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi del caso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Abano Terme, dove la famiglia era molto conosciuta. In questi momenti di dolore, la cittadinanza si stringe attorno al padre e ai parenti delle vittime, sperando che possano trovare la forza di superare questo terribile lutto.