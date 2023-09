Chiedeva l’elemosina, venne strangolato a mani nude: dura condanna per il suo assassino Filippo Ferlazzo

Alika Ogorchukwu venne aggredito per il semplice fatto di aver toccato per sbaglio il braccio alla moglie del suo assassino: oggi la dura sentenza

Alika Ogorchukwu aveva fatto un gesto di surreale banalità e inoffensivi quando, mentre chiedeva l’elemosina a Filippo Ferlazzo, il 29 luglio 2022, aveva toccato il braccio di sua moglie.

Tanto era bastato perché Ferlazzo esplodesse in un attacco d’ira: in un secondo aveva preso la stampella che Alika usava per camminare e lo aveva massacrato di colpi, per poi ucciderlo a mani nude, sul marciapiede, davanti a tutti.

Leggi anche: Strage familiare ad Alessandria: uccide moglie, figlio e suocera. Infine si toglie la vita

Alika ucciso a mani nude, sua moglie: “Mio marito nero quindi nessuno lo ha aiutato”

Un’aggressione cieca, furibonda e totalmente insensata che aveva portato alla morte dell’uomo mentre vicino a loro tutti guardavano -qualcuno faceva foto o filmava- e nessuno interveniva.

Subito dopo l’omicidio Charity Oriakhi, moglie di Ogorchukwu, aveva detto:”Se per terra ci fossero stati due bianchi, la gente sarebbe intervenuta. Ma invece mio marito era nero e quindi nessuno lo ha aiutato”.

Di poco fa è la notizia della sentenza per quell’omicidio efferato: Ferlazzo è stato condannato a 24 anni di carcere, una pena di poco inferiore a quanto chiesto dall’accusa, ovvero l’ergastolo (nel suo caso equivalente a 30 anni di carcere).

La legale Bizzarri: “Ferlazzo sta male”, chiesta pena alternativa

Roberta Bizzarri, legale di Ferlazzo, aveva chiesto che la pena -perché la condanna era scontata, al di là del numero di anni- fosse tramutata in pena alternativa, perché “Ferlazzo sta male”.

La richiesta non è stata accolta.

L’imputato, subito dopo la lettura della sentenza, ha fatto un commento che ha fatto discutere: “Ho avuto solo sei anni di sconto”. Una frase che, riporta Repubblica, la sua legale ha spiegato in questo modo: “Filippo lo avevo preparato anche all’eventualità di una condanna all’ergastolo che nella sua mente equivale a 30 anni di reclusione e quindi, la sua è una battuta che vale per quello che vale”.