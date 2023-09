Shampoo e cosmetici, ancora sequestri. La lista (aggiornata) dei prodotti cancerogeni

Allarme Lilial in bagnoschiuma e deodoranti, maxi sequestri per la presenza di questa sostanza genotossica

Ancora una volta prodotti contaminati da lilial. Questa sostanza, è una profumazione genotossica ed è presente in popolarissimi bagnoschiuma, profumi, deodoranti, creme e shampoo. Da marzo 2022 è stata bandita dal mondo della cosmesi perché sembrerebbe danneggiare il sistema riproduttivo umano, recare problemi alla salute di un feto e causare sensibilizzazione cutanea.

I prodotti posti sotto sequestro

A settembre 2023 la Guardia di Finanza ha sequestrato e ritirato dal commercio migliaia e migliaia di prodotti grazie anche alle numerose segnalazioni arrivate al Rapex, il Sistema dell’Unione europea di informazione e allerta rapida per i prodotti non conformi.

Nel frattempo si allunga la lista dei prodotti per l’igiene e la cura della persona sottoposti a sequestro in tutta Italia. L’Indipendente ha reso nota una lista di nuovi prodotti incriminati:

Diadora energy fragrance, doccia gel

Breeze neutro – Invisible Dry, deodorante

Tesensy 17K RED, profumo

Omia laboratories Bagno seta erboristico, olio da bagno

Adidas Team Force, Beauty set

Sergio Soldano Proibito for Lady, Eau de toilette

Roberto Capucci Blu, set dopobarba e deodorante

Creation lamis Fatal Snake magical, profumo

Setablu Double sensation deodorante spray

Setablu Cool man deodorante spray

Tesori d’Oriente Peonia & Narciso deodorante

Intesa Sex Unisex docciaschiuma.

I vecchi prodotti finiti nella lista nera

Per completezza d’informazione, ecco i “vecchi” prodotti sequestrati, oggetto del ritiro delle scorse settimane:

Borotalco Active Roll-on deodorant; Dove original crema idratante; Intesa Balsamo sensitive Aftershave; Nivea tonico addolcente Tonico pelli secche e sensibili; Palmolive aroma sensations shower gel; Neutromed Power Rivitalizzante Doccia Shampoo Corpo e Capelli; Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam; Only olio non olio modellante Hair styling oil; Prep Crema Mani Ripatrice Hand cream; Lycia depilazione Crema dolce rasatura; Neutromed Cream & Oil shower foam; La notte dell’uomo Eau de toilette; Nivea rassodante Latte idratante; Nivea Creme care Salviettine struccanti viso; Nidra Bagno latte delicato (lotti coinvolti B03ED130431 e B03ED210631); Malizia Bon Bons Eau de toilette; Clinians Hydra Plus tonico rinfrescante; Palmolive naturals – oliva & latte Doccia crema; Perlier Body honey miel talco.

Come riconoscere il Lilial?

Per riconoscere in etichetta il Lilial basta verificare la presenza del codice BMHCA o di Buthyfenil Methylpropional. Lilial attualmente rientra nell’Allegato II del regolamento Ue che indica le sostanze vietate, con altre 26 sostanze allergizzanti potenzialmente cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; dapprima, invece, era solo limitata la percentuale di utilizzo, essendo presente nell’Allegato III. Questo cambio certifica, ove ve ne fosse bisogno, la sua tossicità e l’azione genotossica.

