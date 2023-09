Lina, 15 anni, va in stazione e scompare nel nulla: ricerche senza sosta, ipotesi gravissime

Era diretta in stazione per raggiungere in treno il fidanzato ma lui non l'ha mai vista arrivare: si cerca senza sosta la 15enne scomparsa in Francia

Si chiama Lina: ha 15 anni e un volto pulito e non si ha idea di che fine abbia fatto. È ormai virale il caso della scomparsa di questa ragazza appena adolescente che nella giornata del 23 settembre scorso è svanita apparentemente nel nulla dopo essersi recata in stazione per andare dal fidanzato.

Lina scomparsa mentre andava in stazione

Lina era partita nella tarda mattinata dalla sua casa a Plaine, nel Basso Reno, con l’intenzione di andare in stazione e partire con il treno delle 12.03. Alle 14, non vedendola arrivare a destinazione, il fidanzato si è allarmato ed ha contattato i familiari per capire se ci fosse stato qualche imprevisto.

Secondo le fonti locali come France Bleu ci sarebbero due testimoni che avrebbero dichiarato di aver visto la ragazza lungo la strada verso la stazione tra le 11.15 e le 11.30. Patricia Simoni, Sindaco di Plaine, ha dichiarato:”Il percorso che ha fatto da casa sua alla stazione è in una zona dove non ci sono molte case e c’è un po’ di traffico”. È un dato di fatto che il cellulare della ragazza ha smesso di funzionare verso le 11.22 e non è stato al momento ritrovato. Si ipotizza che Lina non abbia mai raggiunto la stazione.

Qualche ora dopo la gendarmeria è intervenuta prendendo le redini delle ricerche: al momento è la procura di Saverne che sta tentando di capire cosa possa essere accaduto e non si escludono le ipotesi peggiori: al momento sono in corso ricerche sul territorio con elicotteri e anche una squadra dell’unità cinofila.

È stato diramato un identikit: Lina è alta circa 1,60 ed ha capelli lunghi e biondi: addosso aveva un vestito grigio ed un piumino bianco. Ai piedi, delle scarpe Converse bianche.