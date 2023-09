Tre colpi d’arma da fuoco e, poi, la fuga. Mentre lei, la vittima, si accascia a terra e muore.

Klodiana Vefa, di origini albanesi, aveva 35 anni ed è stata uccisa per strada giovedì (leggi l’articolo). Si era separata dal marito con il quale ha avuto due bambini, che ora hanno 17 e 14 anni, e stava cercando di rifarsi una vita: lavorava come cameriera in una pizzeria e si era inserita nella comunità.

Klodiana, posti di blocco istituiti in tutta la provincia

Per l’ennesimo femminicidio non c’è ancora il nome dell’autore, ma i sospetti degli investigatori dell’Arma dei carabinieri si concentrano sull’uomo, Alfred, anche lui di origine albanese, scrive Il Mattino, che risulta irreperibile dal momento dell’omicidio, avvenuto intorno alle 20 della serata di giovedì 28 settembre, mentre la donna stava rincasando dopo aver finito il turno al lavoro.

Adesso è scattata la caccia all’uomo, con posti di blocco predisposti nelle province di Siena, Firenze ed Empoli.

Chi era Klodiana, gli ultimi post: “Le donne non possono vivere all’inferno”

«Se un uomo si aspetta che una donna sia un angelo nella sua vita, deve prima creare il paradiso per lei. Perché gli angeli non vivono all’inferno», scriveva Klodiana sui social, dove la sua bellezza e la sua fragilità ora rimbalzano assieme alla sua forza.

«Sono fatta di cemento armato e vetro soffiato».

A scorrere i post, Klodiana viveva di amore. Sembrava alimentarsene. «Non sono arrivata qui per gioco, rischiando tutti e due», scriveva. «L’amore coglie sempre un po’ di sorpresa: c’è chi lo vive con la passione e tutta la forza di cui è capace». E ancora: «Non c’è razza, né religione, né classe sociale, né colore, né orientamento sessuale che rende migliore di qualcuno altro. Siamo tutti degni d’amore».

Legatissima ai figli, che spesso appaiono tra le foto, Klodiana pubblica foto in cui li abbraccia.

«Ti auguro di vederti sempre così felice. La mamma è sempre la mamma», si legge in uno di questi scatti che ritrae la figlia alla festa di compleanno. Anche in questo caso Klodiana abbraccia la figlia. Lo fa anche quando sono in vacanza assieme. Li definisce «la mia ricchezza».