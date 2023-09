Lutto nel cinema e nella televisione: è morta a Roma a soli 51 anni l’attrice Ketty Roselli. Da tempo lottava contro una malattia. La notizia è stata resa nota sul suo profilo social dagli amici.

Il messaggio degli amici

“Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei.

Buon viaggio tesoro” si legge nel post.

La lunga carriera

Ketty, conosciuta soprattutto per il suo lavoro di attrice in teatro, ha lavorato alle celebri serie Don Matteo e CentoVetrine. In quest’ultima aveva interpretato la dottoressa Flavia Cortona. Ketty nata a Torino nel 1972, aveva iniziato la sua carriera nel 1996 partecipando a numerosi programmi televisivi come ballerina: Luna Park, Carramba che sorpresa, Per tutta la vita, Ma il cielo è sempre blu.

Nel 2000 si dedica al teatro la ricordiamo nell’opera rock Jesus Christ Superstar, nel 2001 in Febbre del sabato sera regia di Massimo Piparo. Nel 2011 lavora con Enrico Brignano nel musical Sono romano ma non è colpa mia e nel 2012 nel musical Tutto suo padre.

Il ricordo dei colleghi

La scomparsa di Ketty Roselli è stato un fulmine a ciel sereno non solo per i fan ma anche per i colleghi che avevano condiviso con lei i set. Sono decine i messaggi di cordoglio che sono apparsi sotto il post su Instagram.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del regista, attore Massimiliano Bruno che sui social scrive: “Addio Ketty Roselli ci porteremo la tua simpatia nel cuore e ti dedicheremo un sorriso di fronte al mare”. L’addio di Stefano Fresi con il post “buon viaggio Ketty”. Incredula Flora Canto: “Senza parole. Solo un grande dolore. Ciao Ketty”. “Siamo ancora là a ridere, imprecare e capire come usare i social. Io e te siamo ancora là. Per sempre”, è il mesasggio di Ludovica Di Donato. “Ciao piccolè”, le scrive invece Michele La Ginestra.

I funerali si terranno lunedì 2 ottobre, con cerimonia buddista, al teatro Marconi.

