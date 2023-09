Fedez, ieri sera poco dopo le 19, attraverso una storia su Instagram ha rassicurato i suoi followers sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa lo aveva portato a un ricovero ospedaliero: “Grazie al personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Chiara fuggita da Parigi

La moglie e influencer Chiara Ferragni era a Parigi in occasione della Fashion Week e ha condiviso una foto mano nella mano con l’amica del cuore, Chiara Biasi. Sotto, questa scritta: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza”.

Poi un’altra immagine con i figli Leone e Vittoria corredate dall’emoji con le mani raccolte in preghiera. Queste storie hanno allarmato i moltissimi fan della coppia. Più tardi, è trapelata la notizia secondo la quale Fedez era stato trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli.

Le condizioni di salute

Lo stesso cantante, non appena risvegliatosi, ha raccontato dettagliatamente la vicenda. Prima una perdita di sangue da una delle ferite dovute ai postumi dell’intervento, poi corsa al Fatebenefratelli per la trasfusione che ha riportato l’emoglobina a valori normali.

Nel post da lui condiviso ha spiegato: “Purtroppo sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio“. Dalla stanza del reparto di Chirurgia in cui è ricoverato ha infine ringraziato tutti “per i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”.

Il “tumore neuroendocrino del pancreas”

Sembra sia chiaro però, il fatto che non si tratti di una ricaduta della malattia. Intervistato da Vanity Fair, Fedez ha raccontato il giorno in cui ha scoperto di avere il tumore neuroendocrino del pancreas: “Faccio un esame generale ogni 6 mesi mentre mi visitavano è passata di lì, per caso, una dottoressa“.

Non doveva essere in quello studio, ma sbirciando sul monitor ha visto che c’era qualcosa che non andava al pancreas. “Le devo la vita”: ha detto Fedez, che ha poi continuato dicendo: “Da quel giorno, un lungo susseguirsi di visite, esami e aggiornamenti sui social. Infine, l’operazione. È durata 6 ore e mezza”. Da quel giorno per il cantante è iniziata una seconda vita, anche questa raccontata attraverso i suoi canali social: “Ho compreso quanto sia una perdita di tempo prestare il fianco a polemiche facili”.

E ora?!

Ma a cosa è dovuto il ricovero dei giorni scorsi?

Il chirurgo che lo scorso anno lo operò, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano ha ricordato che al cantante “venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante”. Ha poi continuato dicendo: “Quel che due giorni fa è capitato al rapper è un evento relativamente raro, un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.

Il medico ha infine detto che: “La cura prevede (oltre a eventuali trasfusioni come nel caso del cantante) la somministrazione di protettori gastrici, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto”. Non si può escludere “che possa ricapitare e per questo i pazienti devono seguire attentamente le indicazioni che vengono loro date, sia per quanto riguarda la terapia farmacologica, sia dal punto di vista della corretta alimentazione”.

