Per ora non c'è niente di confermato, ma è un fatto che Chiara Ferragni abbia dato forfait all'ultimo minuto ai suoi impegni a Parigi per tornare a casa per un'emergenza che coinvolgerebbe il marito

Nelle ultime ore sono stati notati alcuni movimenti strani dalle parti di casa Ferragnez che fanno intuire che sia successo qualcosa di grave alla coppia di coniugi più in vista d’Italia.

Ieri sera Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi per importanti impegni di lavoro, ha annullato le sfilate e i lavori serali ed è saltata su aereo diretta verso casa, a quanto pare per “un’emergenza” e, ora, si parla di cosa possa essere stata questa emergenza: secondo alcune fonti si tratterebbe di un’intervento chirurgico d’urgenza per Fedez, anche se per ora non è stato confermato nulla.

Chiara Ferragni corre a casa e diserta Parigi, la questione è grave

Il silenzio stampa dell’imprenditore e musicista, unito al messaggio della moglie, ha messo tutti in allerta: da subito si è compreso che doveva essere successo qualcosa di grave ad un componente della famiglia.

In serata sono comparse tra le stories dell’imprenditrice digitale le immagini della sua mano giunta a quella dell’amica Chiara Biasi, con una frase che faceva capire che le due erano saltate sul primo aereo per tornare a casa per un’emergenza della Ferragni. Si è potuto escludere che si trattasse di qualcosa legato ai figli, le cui foto in compagnia della madre sono comparse in serata.

Una frase detta da Federico Marra -partner di Fedez a Muschio Selvaggio– ha poi fatto intuire che il rapper potesse avere un grosso problema: “Comunque raga mandate un abbraccio in chat a Federico e non dico altro”.

Alla gossipara Deianira Marzano, negli ultimi minuti, è arrivata una soffiata tutta da confermare, che prevederebbe un intervento d’urgenza: “Fedez è stato operato per ulcere gastriche, è stato dimesso ed ora sta bene l’hanno operato d’urgenza per varie emorragie però tutto ok al momento”.