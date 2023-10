Terribile incidente: una famiglia distrutta

Una tragedia ha scosso la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, nella scorsa notte. Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una famiglia composta da genitori e due figli in via Volturno, nel cuore della città. I genitori, identificati come Rino Losco e Lina Iannone, hanno tragicamente perso la vita. I loro due bambini sono […]

Una tragedia ha scosso la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, nella scorsa notte. Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una famiglia composta da genitori e due figli in via Volturno, nel cuore della città.

I genitori, identificati come Rino Losco e Lina Iannone, hanno tragicamente perso la vita. I loro due bambini sono stati immediatamente trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Attualmente, si trovano in terapia intensiva e la loro condizione è in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, lo scontro tra una Fiat 600, a bordo della quale viaggiava la famiglia, e una Opel Astra è avvenuto nella zona periferica di via Volturno.

L’impatto è stato talmente violento che i due genitori, seduti anteriormente nell’utilitaria, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, finendo su un terreno privato. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per il recupero dei corpi.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

Tuttavia, emergono già dettagli inquietanti: il conducente dell’Opel Astra è risultato positivo al drug-test. Di conseguenza, è stato fermato dalle autorità con l’accusa di omicidio stradale.

La comunità di Acerra è sotto shock per questa tragedia che ha strappato due vite e ha lasciato due bambini in condizioni critiche. Si attendono ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute dei piccoli e sull’esito delle indagini in corso.