Per la prima volta, David Beckham rivela i dettagli più intimi della sua vita in un documentario di Netflix. Diretta dal premio Oscar Fisher Stevens e prodotta dal vincitore di un Emmy John Battsek, la miniserie in quattro parti, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita dello sportivo grazie alle testimonianze di famigliari, amici ed ex compagni di squadra.

La depressione

Victoria Beckham ha affermato che la reazione negativa che David Beckham ha ricevuto dopo il cartellino rosso nella Coppa del Mondo del 1998 in Francia lo ha lasciato “clinicamente depresso”.

Espulso durante una partita contro l’Argentina, al termine della partita, un pub ha esposto un’immagine di David fuori dal locale. Durante una trasferta successiva del Manchester United a West Ham, l’autobus della squadra è stato attaccato con pietre e bicchieri. Episodi che hanno gettato David in una forte depressione, incapace di reagire. “Era assolutamente distrutto. Era a pezzi. Era davvero depresso, assolutamente clinicamente depresso. Mi ha fatto così male, voglio ancora uccidere queste persone”, ha raccontato Victoria nel documentario.

Le minacce di morte

David, durante l’intervista, ha aggiunto: “Vorrei che ci fosse una pillola che potresti prendere in grado di cancellare certi ricordi. Ho fatto uno stupido errore. Mi ha cambiato la vita. Eravamo in America, stavamo per avere il nostro primo bambino, e ho pensato ‘staremo bene, tra un giorno o due la gente se ne sarà dimenticata’. Non credo di averne mai parlato, solo perché non potevo. Trovo difficile parlare di quello che ho passato perché è stato così estremo. Ovunque andassi, subivo abusi ogni singolo giorno. Camminare per strada e vedere la gente guardarti in un certo modo, sputarti, insultarti, venire in faccia e dire alcune delle cose che hanno detto, è difficile.

Non stavo mangiando, non stavo dormendo. Ero un disastro. Non sapevo cosa fare”.

“David ha giocato nonostante tutto”

Beckham ha poi confidato: “Quando ho attraversato momenti difficili, sono riuscito a bloccarlo, ma dentro mi ha ucciso. Ogni volta che venivo espulso durante quella stagione, era come se la squadra avversaria avesse segnato due gol. Per quanto orribile sia stato vedere Victoria in tribuna, è stata l’unica cosa che mi ha spronato“.

Nell’episodio, Victoria ha spiegato quanto sia stato difficile riesaminare quei ricordi e ha detto: “Ora capisco perché ho trovato così stressante fare queste interviste con Netflix, perché ho bloccato gran parte di ciò, e penso che lo abbia fatto anche David, ma ora mi torna in mente: immagina di avere un bambino e di ricevere minacce di morte?

David ha dovuto giocare con tutto quello che stava succedendo”.

Un amore che dura da 24 anni

Nella mini clip, Victoria ha raccontato anche cos’è stato di David ad attirare maggiormente la sua attenzione e a conquistarla definitivamente: “Quando l’ho visto nella sala dei calciatori, tutti gli altri erano al bar, mentre lui era lì in piedi a parlare con i suoi genitori.

Io sono molto legata alla mia famiglia e adoro questo aspetto di lui”. Dopo ventiquattro anni di matrimonio, grazie alla nuova serie serie Netflix, abbiamo scoperto che gli inizi dell’amore tra David e Victoria – causa pressione mediatica – furono clandestini: andarono in scena, in segreto, in anonimi parcheggi. E “non fu così squallido come può sembrare”.

