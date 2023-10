Lara Comi condannata per il caso Mensa dei Poveri: 4 anni e 2 mesi per l’eurodeputata di FI

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna di 4 anni e 2 mesi per l’eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, nel contesto del maxi processo legato al caso noto come “Mensa dei Poveri“. Questo processo coinvolge oltre 60 persone, tutte imputate per presunte irregolarità legate ai corsi di formazione dei dipendenti dell’Agenzia per la Formazione, Orientamento e Lavoro (Afol).

La sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi, ha deliberato la sentenza che ha portato alla condanna di Lara Comi. La politica di Forza Italia, difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, era stata posta agli arresti domiciliari nel novembre 2019 con l’accusa di corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni dell’Europarlamento, con un importo stimato di circa 500mila euro.

Il caso Mensa dei Poveri: tangenti e corruzione

Il caso “Mensa dei Poveri” coinvolgeva anche l’ex direttore dell’Afol, Giuseppe Zingale, e la socia di Lara Comi, Maria Teresa Bergamaschi, avvocato e commercialista. Inizialmente, Bergamaschi aveva riferito di una tangente di 10mila euro legata all’inchiesta. Durante il processo, il pubblico ministero Stefano Civardi aveva richiesto una riduzione di pena, chiedendo la derubricazione del reato di corruzione, sostenendo che l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale andasse riqualificata come incaricato di pubblico servizio.

I giudici hanno accolto questa tesi accusatoria.

Chi è Lara Comi, volto simbolo di Forza Italia

Lara Comi, figura di spicco in Forza Italia, ha avuto un ruolo rilevante come eurodeputata, ma la sua carriera politica è ora offuscata dalla condanna derivante da questo caso. La sentenza rappresenta un momento cruciale nel processo legale che si protrae da diverso tempo, gettando ulteriormente luce sulla questione della corruzione e dell’uso improprio di fondi pubblici.

La condanna impone a Comi una riflessione sulla sua carriera politica e solleva interrogativi sull’impatto che avrà sulla sua futura partecipazione alla vita politica italiana.