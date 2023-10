Condannato a 10 anni di carcere e una multa di 80mila euro: è la decisione presa dai giudici nei confronti di un uomo di 27 anni imputato per aver violentato una bambina di 11 anni ed averla fatta rimanere incinta.

Violentata dal vicino, rimane incinta a 11 anni

I fatti sono avvenuti nel dicembre 2021: i genitori della piccola portarono la bambina dal medico dicendo che aveva dolori lancinanti all’addome e una visita aveva poi confermato che si trattava di una gravidanza. Il racconto della ragazza aveva poi confermato i fatti: era stata violentata dal vicino di casa nel cortile. La ragazzina ha dovuto partorire tramite cesareo, in quanto non era fisicamente matura per gestire un parto naturale, che sarebbe stato troppo impegnativo anche dal punto di vista fisico.

Leggi anche: Diego, 17 anni, morto durante un’escursione: dove è stato ritrovato il corpo

Bimbo affidato a genitori affidatari, la ragazza è in comunità

Il bambino, nato 14 mesi fa, è stato sottoposto a test del Dna che ha confermato l’identità del padre: ora il piccolo si trova affidato alle cure di genitori affidatari, come riporta La Prealpina, e per volere del tribunale dei minori non ha contatti con la madre, considerata al momento ovviamente non idonea a ricoprire il ruolo di madre.

Al momento si trova in una comunità e segue un percorso psicologico complesso e delicato. La ragazza stessa è stata allontanata dai genitori, ma ha avuto contatti con loro negli ultimi mesi.