Una bambina di un anno è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di Modena dopo essere precipitata dal secondo piano di una palazzina. Il tragico evento questa mattina in strada Nazionale per Carpi intorno alle 11.30.

I fatti

La donna, si è precipitata in strada tenendo in braccio la figlioletta che, a quanto si apprende, sarebbe caduta dalla finestra di casa, posta al secondo piano di una villetta. Alcuni passanti hanno prestato soccorso alle due e richiesto l’intervento dell’ambulanza. Il primo soccorso è stato prestato dai sanitari che lavorano nel vicino ambulatorio veterinario, poi la piccola è stata presa in carico dal medico del 118 e caricata sull’ambulanza.

Dal Policlinico, nel frattempo, hanno fatto sapere che la bimba ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un testimone ha raccontato: “Ho visto la madre urlare, ho visto la bimba in braccio alla mamma che piangeva. Ho subito chiamato l’ambulanza”.

Le indagini

Per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenute sul posto le volanti della Polizia insieme agli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica.

Il caso è ora in mano alla Polizia che dovrà chiarire la dinamica dei fatti.

Un anno fa, un fatto simile

Meno di un anno fa, nel luglio del 2022, un altro bambino cadde in modo simile dal quinto piano di un palazzo in via Pisacane, una strada a pochi metri da quella dell’incidente di questo pomeriggio. In quell’occasione il bambino, di soli cinque anni, nonostante un volo di circa venti metri, riuscì a rimanere cosciente e a chiamare aiuto, allarmando una vicina di casa che chiamò i soccorsi.

