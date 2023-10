Ospite per la seconda punta di Belve, Patty Pravo racconta a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze

Ospite per la seconda punta di Belve, Patty Pravo racconta a Francesca Fagnani la sua vita piena di eccessi e sregolatezze. L’artista durante la lunga intervista ha parlato della sua vita sentimentale, movimentata a tal punto da farla giungere per cinque volte all’altare.

Tre uomini contemporaneamente

Dopo cinque matrimoni di cui, in un momento della sua vita, tre contemporanei, la Fagnani chiede se è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff. Patty Pravo: “Beh, quasi con tutti“.

Agli albori

La cantante ha anche raccontato gli albori del suo successo, arrivato in tenera età.

Quando la Fagnani le chiede se l’ha saputo gestire o ne è stata travolta, la cantante rivela: “Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero”. La conduttrice chiede: “Che gestissero i soldi?” E Pravo conferma: “Esatto”. Poi continua: “L’hanno anche un po’ fregata?” La risposta della cantante è chiara: “Certo, e non solo loro”.

“Si può lavorare senza anfetamina?!”

Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se l’artista le abbia provate proprio tutte, e la risposta non lascia spazio ai dubbi: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?

”. Sono più timidi a dirlo? “Non perché sono timidi, non lo dicono proprio”.

Fagnani a quel punto incalza: “Parla degli anni ’70 o anche di oggi?. E Patty Pravo risponde: “In generale”. E quando la conduttrice chiede degli effetti, la cantante spiega: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

“Non ho tempo per i lifting”

Rispetto ai lifting e ai ritocchi di chirurgia estetica, Patty Pravo smentisce qualsiasi intervento: “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che.

Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”.

