Sinner nella storia: prima di lui solo un altro italiano così in altro

Il bolzanese vince in due set e si prepara a sfidare Medvedev in finale agli Atp Pechino

Jannik Sinner è riuscito nella grande impresa: pochi minuti fa ha battuto Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, conquistando il 4 posto nel ranking mondiale.

Nonostante una forma fisica decisamente non eccellente -ieri, a causa di una forte debilitazione fisica, è stato costretto a vomitare in un bidone subito a bordo campo dopo aver battuto Dan Evans. Con questa vittoria Sinner va in pari con Adriano Panatta, unico altro italiano a raggiungere questa posizione nella classifica Atp.

Jannik Sinner, la stella di Bolzano: chi è l’astro nascente del tennis

Nato il 16 agosto 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano, Sinner ha iniziato la sua avventura nel mondo del tennis molto presto.

Cresciuto tra le montagne delle Dolomiti, ha sviluppato una passione per lo sport sin da giovane. La sua determinazione e il suo talento non sono sfuggiti all’occhio attento degli osservatori del tennis, che hanno notato le sue prestazioni eccezionali durante le competizioni giovanili.

Il talento di Sinner è diventato evidente quando, nel 2019, ha vinto il torneo di Next Gen ATP Finals a Milano, un successo che lo ha fatto entrare nel radar internazionale. Da allora, il suo percorso nel circuito ATP è stato un’ascesa impressionante.

Nel 2020, ha conquistato il suo primo titolo ATP a Sofia, diventando il primo italiano a vincere il torneo bulgaro.

Il gioco di Sinner è caratterizzato da una combinazione di potenza, precisione e una capacità straordinaria di adattarsi ai vari stili di gioco degli avversari.

La sua potenza di fuoco dal fondo campo, il servizio formidabile e una mentalità competitiva lo hanno reso una forza con cui reckonare nel mondo del tennis.

Oltre alle prestazioni impressionanti sui campi, Sinner è noto per la sua maturità e professionalità fuori dal campo. La sua dedizione e il suo impegno nel migliorare costantemente sono elementi chiave che hanno contribuito al suo successo precoce.

La sua crescita nel circuito ATP è stata seguita con interesse non solo dagli appassionati italiani di tennis ma da amanti dello sport in tutto il mondo.