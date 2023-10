Il clan Rodriguez, quando il clima si fa oscuro, si chiude a testuggine e ripara dalle intemperie chi è in difficoltà. La famiglia che Belen Rodriguez si è portata vicina dall’Argentina si rivela ancora una volta fondamentale e pare le stia facendo scudo dalle incursioni esterne in un momento in cui la situazione sembra più grave di quanto non si dica esplicitamente.

Belen sta male, le parole di chi le è vicino

Che Belen stia male ormai lo dicono un po’ tutti: hanno cominciato i gossipari (in primis Alessandro Rosica, che ha parlato di un “diavolo contro il quale si è già ritrovata a combattere in passato”) e poi chi le sta vicino, o le è stato vicino: la famiglia, Mara Venier, Fabrizio Corona.

Hanno colpito molto le mancate partecipazioni a Stasera c’è Cattelan e Domenica in: se dopo la prima Alessandro Cattelan era stato criticato per le frecciatine mandate alla conduttrice, Mara Venier si è rivolta al pubblico manifestando solidarietà alla collega e amica.

I figli con De Martino e la sorella Cecilia, cosa sta accadendo

È un periodo di grandi cambiamenti per Belen Rodriguez e, sembra, anche di grandi difficoltà. Lei per prima aveva spiegato di non essere stata bene e di aver perso molti chili.

Le cose, riportano diverse fonti, non sarebbero migliorate: la cura dei figli sarebbe diventata difficile al punto che la piccola Luna marò sarebbe stata affidata alla sorella Cecilia Rodriguez ed al cognato Ignazio Moser, mentre Santiago si troverebbe con il padre.

Accanto a Belen in questo momento ci sarebbe la madre Veronica Cozzani. Che si starebbe prendendo cura di lei. Accanto a lei ci sarebbe anche Elio Lorenzoni, il fidanzato, che pare non la molli un secondo.