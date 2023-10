Bradisismo, paura a Pozzuoli: “Qui non si dorme più”. Ma c’è chi dice: “Ci dobbiamo convivere”

Un piano di esodo in caso di bradisismo grave nella zona dei Campi Flegrei. Ci sarà anche questo nel decreto che il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, porterà nel prossimo Consiglio dei ministri. Lo riporta il Corriere. Nel frattempo a Pozzuoli sopportano lo stress da terremoti da almeno due mesi. Il sindaco Luigi Manzoni ha deciso di chiedere aiuto agli psicologi: «Dal 9 ottobre iniziamo un percorso di assistenza ai cittadini». Si va avanti a una media di 40 scosse al giorno.

Campi Flegrei, la gente è arrabbiata: “Non ci dicono la verità”

Dopo quella del 2 ottobre (magnitudo 4) la gente è scesa in strada e stavolta si è arrabbiata: “Non ci dicono la verità”, accusa più di uno.

Mamme con bimbi insonnoliti, anziani che hanno già vissuto gli effetti del bradisismo in passato quando furono costretti a lasciare Pozzuoli, giovani che cercano risposte consultando freneticamente lo smartphone. Intorno buio, puzza di zolfo, lampeggianti blu dei mezzi dei vigili del fuoco.

C’è da verificare le crepe nelle abitazioni: per ora tutto in regola. Ma, come avverte Giovanni Macedonio, ex direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e vulcanologo di fama internazionale, “la ripetizione delle scosse comporta una sollecitazione delle strutture, creando microlesioni.

Per questo va costantemente monitorato lo stato degli edifici”.

Ieri le scuole puteolane sono rimaste chiuse: oggi riaprono, sperando che ci sia una tregua nei tremori. Per ora nessuna famiglia è stata sgomberata. A Napoli invece due nuclei hanno dovuto lasciare le proprie case nel quartiere di Agnano, al confine con Pozzuoli, che sorge proprio su una delle bocche eruttive dell’antico supervulcano. Si vive così, in equilibrio precario tra il mondo di sopra e quello di sotto che si agita e minaccia di spazzare via tutto.

Carmine Esposito, uno degli abitanti, dice: “Vorrei avere informazioni su cosa fare in caso di sisma forte”, riporta ancora il Corriere.

Campi Flegrei, la situazione monitorata 24 ore su 24

Certo la situazione è monitorata 24 ore su 24, come spiegano da tempo le autorità, e ieri c’è stato un lungo vertice della Commissione Grandi rischi che dovrà elaborare strategie sulla base delle indicazioni dei vulcanologi.

Come ricorda il ministro Nello Musumeci, “il rischio zero non esiste”. Ma fa sapere che il decreto Campi Flegrei è pronto e verrà discusso nel prossimo Consiglio dei ministri.

Prevista assistenza alla popolazione ed eventuali forme di allontanamento temporaneo per i territori particolarmente colpiti dal fenomeno.

Intanto si moltiplicano riunioni tecniche e operative anche in Regione Campania. Il sindaco di Pozzuoli ammette che “sono necessarie le prove di evacuazione. Si faranno nei prossimi giorni”. E chiarisce che “dall’84 andavano fatte azioni preventive per mitigare il rischio e non è stato fatto”. Un esempio: le vie di fuga ritenute da molti insufficienti.