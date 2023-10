Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Fedez sembrano portare un sospiro di sollievo dopo l’operazione d’urgenza subita all’ospedale Sacco di Milano, a causa di due emorragie interne dovute a due ulcere. e condizioni del cantante sono stabili, ma la sua degenza in ospedale potrebbe essere più lunga del previsto: ecco perché X-Factor probabilmente cercherà un sostituto per i live.

Live

I Bootcamp sono alle porte e non è ancora chiaro se il cantante riuscirà a partecipare al programma o verrà sostituito da qualcun altro.

Al momento le puntate del talent canoro, che stanno andando in onda su Sky Uno e in replica su Tv8, sono tutte registrate. Le ipotesi sono tutte sul tavolo: x-Factor è già alla ricerca di possibili nomi che possano prendere il posto del cantante qualora non sia possibile effettuare il collegamento in diretta dall’ospedale o da casa, o qualora le condizioni di salute di Fedez non lo permettano.

I nomi dei possibili sostituti

Accanto a Morgan, Ambra e Dargen D’amico i rumors indicano la sostituzione del suo collega-amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono rasserenati, come conferma anche l’uscita della hit estiva “Disco Paradise”, insieme ad Annalisa.

Anche quest’ultima potrebbe essere una delle papabili sostitute di Fedez a X-Factor. Da Sky, nel frattempo, non arrivano conferme né smentite, ma si attende per prima cosa che Federico stia meglio e si rimetta quanto prima.

Rimangono ferme le ipotesi di collegamento da casa, utilizzando anche nel periodo di Covid, o eventualmente dall’ospedale. Ma tutto dipenderà dalle condizioni di salute di Fedez.

Cosa dicono i dottori

Lo staff medico che si occupa dell’artista ha rinviato la decisione sulle sue dimissioni a settimana prossima.

Il 15 ottobre, sarà il 34esimo compleanno di Fedez. Probabilmente per la sua festa sarà tornato tra le braccia della sua famiglia. Non è chiaro però, se riuscirà a tornare sul banco di X-Factor.

