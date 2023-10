Il video dell’incidente di Mestre: “L’autista effettua una manovra eccessiva o impropria”

Un video dell’incidente di Mestre mostra l’incidente in tutta la sua drammaticità, con una manovra del bus definita “strana” e “impropria” da chi ha avuto la sfortuna di assistere all’evento. Le telecamere hanno registrato l’autobus mentre si trovava sulla parte destra della carreggiata del cavalcavia della Vempa. Un testimone che seguiva l’autobus con la sua […]

Un video dell’incidente di Mestre mostra l’incidente in tutta la sua drammaticità, con una manovra del bus definita “strana” e “impropria” da chi ha avuto la sfortuna di assistere all’evento. Le telecamere hanno registrato l’autobus mentre si trovava sulla parte destra della carreggiata del cavalcavia della Vempa. Un testimone che seguiva l’autobus con la sua auto ha confermato questa impressione.

L’autista, Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Treviso, è tragicamente deceduto nell’incidente. Secondo Massimo Fiorese, amministratore delegato dell’azienda, Rizzotto aveva iniziato il suo turno poco prima dell’incidente.

L’autobus aveva raccolto i passeggeri da Piazzale Roma e li stava riportando al campeggio di Marghera. Sebbene 16 persone avessero prenotato il viaggio, altre si erano aggiunte senza prenotazione, attratte dalla capienza del mezzo.

Fiorese ha spiegato la sua ipotesi sull’incidente, suggerendo che l’autista potrebbe aver avuto un malore. Questa teoria sembra supportata dal fatto che il bus era quasi fermo quando ha sfondato il guardrail. L’ipotesi del malore è attualmente la più accreditata, anche se circolano voci e testimonianze non confermate che suggeriscono altre possibili cause.

La procura di Venezia ha avviato un’inchiesta sull’accaduto. Il bilancio ufficiale parla di 21 vittime e 15 feriti, con 5 in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni suggeriscono che l’autobus, nonostante fosse quasi nuovo e con meno di 40.000 chilometri all’attivo, potrebbe aver avuto problemi legati alla sua natura elettrica. Infatti, le batterie dell’autobus hanno preso fuoco immediatamente dopo l’urto, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.

Il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica, sottolineando che se l’autista avesse avuto un semplice colpo di sonno, avrebbe potuto correggere la traiettoria.

Tuttavia, le strisciate sul guardrail suggeriscono che potrebbe essersi sentito male.

La tragedia ha colpito in particolare i giovani. Molti dei passeggeri erano giovani, se non addirittura giovanissimi. Sul luogo dell’incidente, l’atmosfera era surreale, con decine di soccorritori e volontari che si sono precipitati per aiutare. Molti vigili del fuoco, dopo ore di duro lavoro, hanno scelto di rimanere sul posto, nonostante il turno fosse terminato.