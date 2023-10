Sembra fantascienza (o magia?) ma non lo è: si tratta dell'ultima innovativa idea per aiutare l'esercito ucraino

Nella continua corsa all’innovazione militare, l’Ucraina ha fatto un passo straordinario annunciando lo sviluppo di veri e propri “mantelli dell’invisibilità” destinati ai soldati sul campo di battaglia. Ispirati ai mondi incantati di J. K. Rowling e al celebre Harry Potter, questi mantelli promettono di fornire un livello di invisibilità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le truppe si muovono e operano.

Il ministro ucraino della Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov, ha rivelato il progetto, spiegando che questi mantelli avrebbero la capacità di bloccare le radiazioni di calore, rendendo chi li indossa virtualmente invisibile ai sensori termici dei droni e delle telecamere nemiche.

Un balzo tecnologico che potrebbe rivoluzionare le tattiche militari sul terreno.

Breva1, il progetto per salvare cecchini e soldati

Il progetto, sviluppato dal 2015 sotto il nome di Brave1, è parte di un’iniziativa di tecnologia per la difesa sostenuta dal governo ucraino. Inizialmente progettati per essere utilizzati da cecchini e soldati specializzati nella regione del Donbass, l’uso previsto di questi mantelli ha subito una significativa evoluzione. Attualmente, si sta esplorando la possibilità di impiegarli in una controffensiva, sebbene i dettagli su come verranno effettivamente impiegati siano ancora oscuri.

L’aspetto più intrigante di questa tecnologia è la sua capacità di neutralizzare le radiazioni di calore, il che apre un’ampia gamma di possibilità tattiche. L’elemento di sorpresa potrebbe essere potenziato enormemente, consentendo alle forze ucraine di avvicinarsi ai loro obiettivi senza essere rilevate. Questo potrebbe essere particolarmente vantaggioso nelle situazioni di guerra asimmetrica, in cui la mobilità e la furtività sono fondamentali.

Problemi dei mantelli: quanti ne verranno dati e le contromisure possibili

Tuttavia, ci sono ancora molte incognite da risolvere.

La disponibilità su larga scala di questi mantelli, il loro impatto sul campo di battaglia e le contromisure che potrebbero essere sviluppate da altre forze militari sono tutti fattori che dovranno essere considerati attentamente.

Mentre l’Ucraina si avventura in territori tecnologici che sembrano usciti da un libro di fantasia, la comunità internazionale osserva con attenzione. Questo sviluppo potrebbe aprire nuovi orizzonti nell’innovazione militare, con potenziali conseguenze che vanno ben oltre i confini dell’Ucraina.

La guerra del futuro potrebbe benissimo essere scritta nei dettagli invisibili di questi mantelli, e il mondo tiene il fiato in attesa di vedere come questa magia tecnologica si svilupperà sul campo di battaglia.