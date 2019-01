La risposta di Annalisa Minetti agli haters

Iacopo Melio in difesa di Annalisa Minetti: “Affossate chi ce l’ha fatta per sentirvi migliori!“

La cattiveria deglicontro i personaggi pubblici è ormai all’ordine del giorno sui social. Al centro di critiche e accuse è stata recentemente protagonista Annalisa Minetti . La celebre cantante ed atleta, che vinse nel 1998 il festival di Sanremo e che portò a casa il bronzo alle paralimpiadi di Londra nei 1500 mt (2012), è affetta da unache le ha portato via la vista. Qualche giorno fa ha postato sul profilo Instagram unacon la sua meravigliosa figlia (Elena, 10 mesi), per festeggiare il risultato di un esame universitario andato a buon fine. Infatti Annalisa, già laureata in Scienze Motorie e Scienze della Comunicazione, ha deciso di tornare tra i banchi della facoltà. Sotto al post sono stati migliaia i commenti positivi, pieni di amore e congratulazioni, ma non sono mancate anche numeroseAnnalisa Minetti ha recentemente pubblicato un post con parole forti, rivolte a tutti coloro che l’hanno criticata con accuse come: “Se fossi statanon avrei mai messo al mondo un secondo figlio“; “Non farei cose oltre la normalità solo per apparire normale“; “Sei una persona piena di sé“. Le parole della cantante, in risposta, sono state le seguenti: “perché io cresco i miei figli come donna realizzata nel lavoro e nella vita“.Sempre la Minetti ha poi continuato: “Non sacrifico mai niente dei miei figli, nonostante faccia fatica per via della malattia.; nonostante questo però vivo cercando di essere all’altezza dei miei sogni e di quelli dei miei figli“. Annalisa Minetti, attualmente, convive con il marito Michele Panzarino , il figlio Fabio di 10 anni, nato dal rapporto con il suo ex consorte Gennaro Esposito, ed Elena, figlia avuta con l’attuale compagno, in una casa fatta di. Inoltre sempre nella stessa didascalia ha rivelato: “Per chi mi augura di restare in casa? Beh, rispondo che invece sono pronta per nuovi progetti musicali e sportivi. Da tempo tanta gente mi dice che non vivo più; io rispondo a tutti loro vivendo. Anzi, vivendo ancora di più!“. Annalisa Minetti ha poi ringraziato il 25enneper le parole che ha speso sul suo conto. Infatti le hanno portato numerosi messaggi die di vicinanza. Iacopo, autore del libro Faccio salti altissimi, è affetto dalla sindrome diuna rara malattia genetica. Il giovane ha difeso la nota cantante Annalisa su Instagram, scrivendo: “, o che si lamenta perché al posto loro è stato assunto un handicappato, o che al mare lancia occhiate perché ha avvistato un ‘anormale’. Siete così ignoranti e complessati che affossate tutto ciò che è diverso da voi, ma che comunque ‘ce l’ha fatta’, per sentirvi migliori! Siete solo delle persone piccole“.