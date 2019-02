Bufera su Achille Lauro per 'Rolls Royce': le critiche da Salvini a Don Mazzi

Il collegamento con l’ecstasy

Le critiche di Matteo Salvini e Don Mazzi

Don Mazzi mentre parla di “Rolls Royce” di Achille Lauro Don Mazzi mentre parla di “Rolls Royce” di Achille Lauro

La replica di Achille Lauro

Secondo Striscia la notizia il nesso tra la canzone di Achille Lauro, Rolls Royce, e l'ecstasy sarebbe evidente. La Rolls Royce non sarebbe simbolo di ricchezza, eleganza, lusso, ma delle suddette pasticche. Ecco cosa scrive la trasmissione televisva: "Il simbolo della casa automobilistica, infatti, è chiamato anche "Spirit of Ecstasy" (Spirito dell'estasi) e rappresenta una figura femminile con le ali gonfiate dal vento.". Ciò ha portato Striscia la notizia a fare due più due: il passato da tossicodipendente di Achille Lauro, di cui lui stesso ha parlato nel libro Sono io Amleto, e i riferimenti nel testo della canzone ad artisti del calibro di Jimi Hendrix, Freddie Mercury e Jim Morrison, ha spinto i giornalisti di Canale 5 a giungere alla conclusione che il trapper abbia così scritto un pezzo che inneggia all'ecstasy.

Ciò ha spinto il giornalista Valerio Staffelli a consegnare il tapiro ad Achille Lauro che ha commentato la consegna dicendo: "Questa è una cosa gravissima". Il confronto tra i due è stato molto acceso, Valerio Staffelli ha continuato a sostenere a spada tratta che la canzone Rolls Royce inneggi al consumo di ecstasy, ma il cantante rifiuta il tapiro e replica: "La canzone parla di star mondiali, della Ferrari bianca. (…) Non accetto il tapiro perché sei una persona che sopprime la cultura in Italia. Io mi rendo conto che tu sei un ignorante, Rolls Royce è la macchina è lo status symbol". Anche la conduttrice Andrea Delogu viene "omaggiata" dal tapiro per aver definito il pezzo "poesia pura".

I giornalisti di Striscia la notizia sulla questione hanno intervistato Don Mazzi che da anni si occupa con la sua Fondazione Exodus di prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

Il sacerdote si è espresso in modo molto duro e ha commentato la canzone di Achille Lauro con toni molto severi, riferendosi anche a Claudio Baglioni: "Voglio una vita così, voglio una fine così (Voglio una vita così / Voglio una fine così, ndr), quindi non siamo stupidi, ma la cosa che mi meraviglia di più è che un uomo di grande cultura, che un conduttore come quello che abbiamo si sia lasciato scappare una cosa del genere e io credo che anche questo conduttore abbia fatto una putt*****.. (…) Il conduttore questa roba qui non poteva assolutamente ignorarla, non poteva lasciarla andare, non poteva".

Il conduttore a cui si riferisce Don Mazzi è chiaramente Claudio Baglioni che come direttore artistico del Festival di Sanremo ha chiaramente avuto un ruolo centrale nella scelta dei brani. Anche Matteo Salvini è stato intervistato da Striscia la notizia esprimendosi così sul pezzo di Achille Lauro: "È terribile, è un inno alla droga. Non è la macchina, è la pasticca. (…) Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha usato, abusato, stra-abusato e non è finito bene, sono quasi tutti morti".

Poi, il giornalista di Striscia punzecchia il ministro chiedendogli se secondo lui il direttore artistico del Festival non si sia posto qualche interrogativo sul significato della canzone, il ministro ha così risposto: "Baglioni è impegnato su altri fronti", alludendo allo scontro verbale a distanza che c'è stato tra i due nelle scorse settimane su diverse questioni: dai migranti alla satira nel Festival. Poi il vicepremier si è espresso sul fatto che sia stata scartata in fase di selezione la canzone dei Dear Jack, Caramelle, che affrontava il tema della pedofilia: "Preferivo di gran lunga le Caramelle dei Dear Jack rispetto alle Rolls Royce di sto tizio".

Achille Lauro ha replicato alle polemiche sul suo pezzo Rolls Royce ai microfoni dell'ANSA: "Ogni giorno ne esce una diversa: il plagio che poi non è plagio, le parole… Io ho scritto una canzone e il pezzo che parla di tutte le icone mondiali, dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile… Rolls Royce è la macchina, quindi voglio una vita così Rolls Royce".

Poi ha aggiunto: "Comunque la cosa che mi fa piacere è che non criticano la canzone, anzi che tutti dicano che è una bella canzone, che poi ci siano tutte leggende attorno…". La sua replica alle polemiche finisce così: "Speriamo che domani tutti dicano che è una bella canzone". Insomma, per Achille Lauro le polemiche stanno a zero, il suo pezzo sarebbe solo un riferimento allo status symbol che il marchio automobilistico rappresenta.