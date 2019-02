Riccardo Fogli e il tradimento della moglie: parla il presunto amante

Le foto che hanno instillato il dubbio

A Domenica Live, ieri è stato ospiteche. A causa del presunto tradimento, nei giorni scorsi, Karin Trentini è volata in Honduras dal compagno, concorrente de L’Isola dei Famosi.Tutto sarebbe partito da, che ritraevano la donna. Karin Trentini aveva anche scritto: “Festeggiamo i nostri 4 anni“.Sulla rivista Fabrizio Corona- The King le foto sono state riprese e si è sostenuto che traposando come modella, e la moglie di Riccardo Fogli ci fosse una. L’altra foto ritraeva lo stilista e Karin abbracciati. La voce di una danno di Riccardo Fogli si sono quindi fatte strada nel mondo dello spettacolo, al punto da indurreda lui in, dove si trova come concorrente de L’Isola dei Famosi Di fatto, però, oltre a queste due foto,. Interpellato da Alessia Marcuzzi che lo ha informato sulle voci circolanti circa l’infedeltà della moglie, Riccardo Fogli ha da subito detto die grande è stata per lui la sorpresa quando l’ha rivista lì, sull’isola. Il cantante dei Pooh non ha neanche voluto parlare con lei della cosa, l’ha abbracciata e hanno parlato insieme della loro figlia, Michelle.di Karin Trentini a Riccardo Fogli – oltre alla diretta interessata – è stato anche il suo, Giampaolo Celli: “Io e Karin non abbiamo una storia. Tra noi non è mai successo nulla“. Lo stilista ha spiegato che tra i due c’è solo stata unache è iniziata esattamente 4 anni fa, niente di più. Celli ha spiegato: “Abbiamo collaborato insieme. (…) Tra l’altro io ho prodotto questa estate un concerto di Riccardo, quindi conosco anche molto bene Riccardo, non c’era una confidenza di selfie, noi non ci siamo mai frequentati al di fuori della famiglia. (…) Quella (in cui appaiono abbracciati, ndr)“.Giampaolo Celli ha anche puntualizzato: ““, riferendosi al fatto che, visto che il marito è in Honduras, destando il sospetto di tutti e facendo sì che si sollevasse un polverone.Giampaolo Celli ha ribadito che tra lui e la moglie di Riccardo Fogli non c’è assolutamente niente, spiegando anche che: “Sono rimasto male. Ho una moglie bellissima con cui sono sposato da 16 anni, ho una figlia di 15 anni a cui tutti chiedono cosa io abbia fatto.“. Celli ha anche affermato di aver preso provvedimenti per arginare le voci sulla sua falsa relazione con Karin Trentini: ““.