Stefano De Martino di nuovo padre? "Non sono incinto"

La smentita-non-smentita

è stato preso in contropiede durante l’ultima puntata di. Lì, ospite di, ha raccontato della prossima avventura a di cui sarà conduttore insieme aTuttavia non è mancata qualche digressione sulla cronaca rosa. Il suo attuale rapporto con, ex moglie e madre di suo figlioè al centro del gossip ormai da un po’ di tempo. Gli ultimi rumors a riguardo vorrebbero l’argentina nuovamente in dolce attesa di un figlio di De Martino.Dopo un evidente riavvicinamento tra Stefano e Belén si è cominciato a fantasticare su un loro ipotetico ritorno di fiamma. Ad alimentare la speranza le ultimepubblicate dalla rivista, in cui il ballerino viene sorpreso all’ingresso del portone del palazzo di Belén con in mano un borsone. Pare che il padre di suo figlio sia giunto in soccorso alla Rodriguez malata.Adperò la coppia non la racconta giusta, così con untrasmesso a, il direttore di Chi ha fatto a Stefano e Belén uno strano augurio. “Loro sono due personalità distanti ma potrebbero formare una coppia indissolubile” commenta il Signorini. “Lui è sicuramente una persona molto legata alla famiglia, da buon uomo del sud. Insieme stanno lavorando a rendere più solido il loro rapporto. Questo tra Stefano De Martino e Belen è un work in progress. Noi ci auguriamo che restino insieme. Intanto li teniamo d’occhio. Auguri e figli maschi, ma anche femmine“.Alle parole del direttore dimolti sui social hanno cominciato a, confrontando le teorie e analizzando bene il discorso di Alfonoso Signorini.A tenere a bada i ruomors ci pensa Stefano con una smentita che non è una vera smentita. “Pure questa adesso? No, non sono incinto. Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto“. Il fatto che(e su questo non ci piove) però, non vuol dire che non lo sia Belén Rodriguez. Un’osservazione che lascia il capitolo ancora aperto e in attesa di una risposta più mirata a riguardo.