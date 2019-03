Napoli, formiche in ospedale sulla paziente morta: si sospetta il sabotaggio

Le formiche trovate sul letto della paziente al San Giovanni Bosco. Fonte/Il Corriere Adriatico Le formiche trovate sul letto della paziente al San Giovanni Bosco. Fonte/Il Corriere Adriatico

Nutella e marmellata come esche

Foto/Ansa Foto/Ansa

Potrebbe trattarsi di sabotaggio

Se ne parlava qualche settimana fa. Ancora prima, il caso aveva fatto scalpore sul finire del 2018, quando unaaveva perso la vita. In seguito al decesso, l’Asl aveva dispostointerna all’ospedale. A far discutere, infatti, il fatto che la donna fosse stata ritrovata ricoperta di formiche. A riaprire l’inchiesta sull’invasione dellenegli ospedali italiani, l’arrivo della relazione consegnata allache svelerebbe la verità sulla presenza degli insetti.L’ospedale in questione, in particolare, è il, su cui gli specialisti dell’hanno svolto le indagini. La società Epm si occupa infatti di svariate attività, tra cui la cura degli spazi verdi e la sanificazione di strutture pubbliche e private come ospedali o edifici industriali. La causa dell’invasione delle formiche, sembrerebbe la presenza die senza involucro. Dolci, bevande aperte e lasciate gocciolare sul pavimento, barattoli di Nutella e marmellata dimenticati. Tutto questo, nei pressi di corsie e reparti dell’ospedale. E in più,e rovesciati sugli armadietti del personale.Ma qualcosa sembra non quadrare. Come si legge nel“Il controllo accessi risulta non sorvegliato e quindi non gestito con regolarità, con un via vai di utenti a tutte le ore, anche di notte”. Questa dichiarazione ha portato molti a pensare che possa trattarsi di. Lo sostiene anche il pool dell’aggiuntoche parla distudiata a tavolino ed eseguita a regola d’arte. L’invasione di formiche, infatti, era costata il posto di lavoro a molti dei vertici dell’ospedale, che in precedenza avevano fatto una serie di denunce contro i vigilantes. Il loro intervento, aveva inoltre fatto chiudere bar e parcheggio gestiti dagli, in mano ai clan del quartiere. A riguardo, si era espresso anche il governatore della regione Campania,, il quale aveva affermato:“.”@Foto in copertina/Ansa