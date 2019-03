Meteo, perturbazioni sul Nord Italia nella prima settimana di marzo

Piogge in arrivo al Nord da inizio settimana

“Marzo pazzerello”: rispettoso del detto popolare, il terzo mese dell’anno si presenta all’insegna dell’. L’anticiclone nordafricano che ha donato un sapore primaverile alle scorse settimane cederà presto il passo a. Nellache si apre oggi, lunedì 4 marzo, l’Italia saràdal clima: scopriamo cosa ci attende neiDopo un weekend instabile , il clima si mostragià oggi in molte regioni del, a causa del passaggio della prima perturbazione attesa dall’Atlantico.hanno dominato la giornata dida oriente a occidente. Le, inizialmente localizzate tra Piemonte e Liguria, si sono poi estese verso la Pianura Padana e la zona prealpina, trasformandosi insulle Alpi a quote medio-alte. Sulil clima è rimasto invece tendenzialmente, a parte qualche locale e innocuo addensamento di nubi. Già in serata è atteso un miglioramento della situazione anche a Nord:il cielo sarào poco nuvoloso su tutta la penisola.Ladella settimana si presenterà nella serata di, per poi portareforti precipitazioni su tutto il. I fenomeni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre le zone alpine e prealpine saranno soggette a, anche abbondanti, oltre i 1300 – 1400 metri di quota. Virata al ribasso del termometro, conin nettonelle aree colpite dalla perturbazione. Le piogge resteranno confinate al Nord Italia, mentre insono atteselocalmente più consistenti.solo gli abitanti delle zone nord-occidentali potranno ritirare l’ombrello, mentresaranno ancora soggetti a. L’instabilità colpirà anche ilcon occasionali, mentre allorenderà le temperature più miti.Dopo un generico miglioramento della situazione in serata, ilsi preannuncia piuttosto soleggiato e consu tutta Italia, anche se l’instabilità meteorologica rende difficile fare previsioni a lungo termine.Quel che è certo, questa prima settimana di marzo porterà una nettaal Nord, dopo untra i piùdegli ultimi decenni. Secondo i dati dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) del Piemonte, il mese appena conclusosi è statodegli ultimi 60 anni, e anche il pluviometro regionale ha registrato un. Una tendenza riscontrabile in tutta Italia e in varie zone dell’Europa occidentale: febbraio è statoSesi confermerà il mese dell’instabilità atmosferica, avremo unada questaprolungata. Nel frattempo, iniziamo a togliere la polvere dagli ombrelli.