Karin Trentini, la moglie presunta fedifraga di Fogli, ecco come si sono innamorati

Chi è, la donna al centro dello scandalo? Cosa fa nella vita, ma soprattutto come è inciampata in quella del marito? Sono domande che rimbalzano ovunque da qualche giorno, dopo che Fabrizio Corona sul suoha lanciato lodel presunto tradimento.Secondo il Re dei Paparazzi, infatti, la signora Fogli tradirebbe l’exda circa 4 anni con uno stilista di abiti da sposa. La Trentini è volata in Honduras per rassicurare il marito sull’infondatezza di certe voci e lui ha detto di non averci creduto nemmeno per un istante. Ma non contento Corona, nell’ultima puntata dell’ha lanciato un videomessaggio al naufrago cantante, con toni molto duri e per nulla ragguardevoli, dichiarando di essere in possesso delle prove di quello che dice. Fogli, innamoratissimo della sua Karin, resta aggrappato alla sua fede.La Trenini non ama parlare molto di sé, ma della sua storia d’amore, il suo grande amore, non ha mai fatto mistero. Tempo fa nel corso di un’intervista dichiarò di essersii. Lo vide per la prima volta durante un concerto dei Pooh e se ne invaghì subito.Quell’interesse, però, non si consumò come una semplice cotta adolescenziale, fu coltivato con costanza. Come una veracontinuò a seguire il cantante in tour, presenziando a molti concerti e senza perdere la speranza di conoscerlo. Poi alla fine accadde, Riccardo le fu presentato ad. Il momento era perfetto, poiché lui si era da poco separato dalla sua prima mogli Viola Valentino. In quel momento scattò per entrambi il colpo di fulmine, cominciarono una relazione che fu coronata con ledelDal matrimonio è nata la loro figlia Michelle, la seconda di Fogli, dopo Alessandro avuto dal matrimonio precedente.Tutti gli articoli su Karin TrentiniOggi possiamo dire che la Trentini è un’imprenditrice, figura e. Bazzicando l’ambiente era inevitabile un’amicizia con Celli, ma a detta sua non c’è nulla di più tra di loro. La bella Karin sostiene di aver intrapreso questo lavoro quasi per gioco, da giovanissima. Dopo l’università cominciò come modella e reginetta di bellezza: si guadagnò il titolo diIl curriculum della Trentini è bello ricco, però. È una ballerina e un’attrice, ha infatti lavorato al film di. Cura poi une insieme al marito Riccardo gestisce un. Insomma, la sua è una vita piena.