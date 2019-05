Bobo Vieri è un papà fantastico e sua moglie Costanza Caracciolo - si sono sposati in gran segreto lo scorso 8 marzo a Milano - lo aveva già dichiarato durante un'intervista, poco tempo fa. Adesso, sono arrivati gli scatti di Chi che mostrano il lato paterno dell'ex calciatore, rivelando come la sua giocosità sia riuscita a conquistare anche il cuore della sua bambina.

Il volto paterno di Christian Vieri

Che Christian Vieri fosse oltre che un professionista del calcio anche una persona molto simpatica lo si sapeva già, quel che nessuno aveva ancora potuto vedere era l'ex calciatore mostrare questo lato giocoso a sua figlia, Stella. Il giornale Chi l'ha sorpreso mentre, in giro per Milano, stava facendo delle boccacce alla sua bambina per farla ridere. Le fotografie mostrano anche il lato tenero di Bobo Vieri che coccola e bacia la piccola Stella, per poi raggiungere la moglie che si trovava con i suoi genitori. Le fotografie catturano un lato inedito dell'ex calciatore, che nessuno aveva ancora avuto modo di vedere.

Le foto di Chi che immortalano la dolcezza di Christian Vieri con la figlia

Un papà "fantastico"

Già a marzo, Costanza Caracciolo durante un'intervista aveva parlato di quanto Christian Vieri fosse stato incredibile dopo la nascita della loro figlia, Stella. Per l'ex velina il parto non è stato una passeggiata e suo marito non l'ha abbandonata un attimo, aiutandola e occupandosi della piccola Stella a tempo pieno, soprattutto durante i giorni immediatamente successivi alla sua nascita. Costanza Caracciolo si era così espressa: "Ho conosciuto un uomo con la 'u' maiuscola: parla poco e dimostra tanto. È stato per esempio fantastico subito dopo la nascita di Stella. Ero distrutta, a pezzi, dopo oltre due giorni e mezzo di induzione al parto mi sono ritrovata a dover affrontare un cesareo senza preavviso. Sono stati giorni parecchio duri. Non mi ha lasciata un attimo, ha fatto tutto lui per giorni con Stella, è stato magnifico".