A guardarlo sul piccolo schermo Cristiano Malgioglio è il ritratto della spensieratezza, sempre pronto a sovvertire le regole. Ma ci sono stati momenti nella sua storia che anche il gra/nde paroliere ha dovuto fare in conti che gli ostacoli che la vita pone.

Ne ha parlato di recente, ospite alla nuova trasmissione Mediaset, Myr-Salute, Estetica, Benessere. Qui Malgi ha raccontato di quando è stato costretto a combattere la minaccia di un melanoma.

Myr-Salute, Estetica, Benessere

Si chiama così il nuovo talk di salute e benessere in onda su La5 e condotto dal professore e dermatologo Santo Raffaele Mercuri, primario al San Raffaele di Milano. Il dottor Mercuri ha avuto tra i suoi ospiti proprio Malgioglio, che ha raccontato ai presenti e ai telespettatori la sua particolare esperienza.

Per puro caso, infatti, qualche tempo fa l'opinionista del Grande Fratello scoprì di avere un melanoma. "Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono vivo per miracolo" ha raccontato Malgioglio in trasmissione.

È stata la prima volta che Cristiano ha affrontato l'argomento in televisione e in base a questa sua esperienza, dalla televisione ha voluto lanciare un messaggio ai telespettatori. Malgioglio ha voluto raccomandare al pubblico estrema prudenza in queste circostanze. "Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei. Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura".

È stato proprio Mercuri ha curare il caso di Malgioglio. Per questo il paroliere ha voluto concludere il suo intervento proprio ringraziando il professore. "Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia vita".