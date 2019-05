Il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood si esibirà stasera a Tel Aviv, in occasione dell'Eurovision, in rappresentanza dell'Italia. E a quanto pare il giovane Alessandro, questo il suo nome all'anagrafe, con la sua Soldi sia il favorito di questa edizione. Eppure non solo elogi per il giovane italiano, anche qualche critica e riguarda il suo inglese.

Attesissima, questa sera, anche l'esibizione di Madonna, che già è motivo di controversie politiche e sociali, in perfetto stile signora Ciccone.

Parlano le classifiche

Sono le classifiche di Spotify, Soldi è in testa alla top 10 dei brani più ascoltati del momento a livello globale. E non solo su Spotify, anche secondo Ogae che raccoglie l'indice di gradimento del contest tenendo presente oltre 40 funclub, Mahmood sarebbe in testa.

Mahmood si esibisce agli Eurovision

Subito dopo il nostro italiano di origine egiziane, ci sarebbe lo svedese John Lundvi, l'Olanda di Duncan Laurance, Bilal Hassani per la Francia e Miki Núñez, rappresentante spagnolo. Chiudono la classifica Norvegia, Svizzera, Cipro, Estonia e Danimarca, rispettivamente con Keiino, Luca Hänni, Tamta, Victor Crone, Leonora.

L'inglese di Mahmood

Anche sui social il rappresentate italiano ha davvero una buona schiera di sostenitori, che credono fermamente nel fatto che Mahmood possa portare a casa il primo posto dell'Eurovision. "È giunto il momento che l'Italia vinca, dai" scrivono. E ancora: "Adoro il pubblico che batte le mani a ritmo nel ritornello, spero l'Italia vinca, auguri dal Regno Unito". Tuttavia non si risparmia il web quando lo sente parlare in inglese, rispondendo alle domande dei giornalisti per spiegare il significato di Soldi.

Mahmood merita di vincere... È simpatico, umile... Fa divertire e poi perché devi sapere l'inglese?.. 12 punti... E forza Italia#Eurovision — eugenio (@eughenes65) May 18, 2019

"Ti adoro e sei perfetto ai miei occhi, ma facciamo qualche corso d'inglese quest'estate ok?". Qualcuno con un po' di ironia poi ha calca la mano e dice: "Soldi, soldi, ma soldi per un corso d'inglese?".