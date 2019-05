Massimo Martino è il marito della prorompente attrice napoletana Tosca D'Aquino. Un amore importante che dura da quasi venti anni e che ha dato come frutto il loro figlio Francesco.

Il primo matrimonio di Tosca D'Aquino

Per Tosca D'Aquino non è il primo matrimonio, l'attrice è stata precedentemente sposata con Mauro Gabrielli con il quale è stata sposata per sette anni. Insieme hanno avuto un figlio, Edoardo, il primo figlio dell’attrice che ora è diventato grande.

In seconde nozze ha sposato nel 2013 Massimo Martino e con il quale ha vissuto una splendida convivenza di undici anni.

Tosca D'Aquino il giorno del matrimonio con Massimo Martino

Fonte: Oggi

Tosca d'Aquino a Vieni da me e la sua toccante intervista

Tosca D’Aquino è stata invitata su Rai 1 nel programma Vieni da me, condotto dalla simpatica e talentuosa Caterina Balivo. L'attrice simpatica e divertente ha concesso una lunga intervista che ha toccato diversi momenti della sua vita, dal punto di vista professionale e sentimentale.

La D’Aquino si è lasciata andare a rivelazioni davvero choc che riguardano l'attore Klaus Kinski. I fatti risalgono al 1989, anno in cui i due attori hanno recitato nel filma nel film del La vita di Paganini. All'epoca Tosca era molto giovane e in quel film recitava il ruolo di una prostituta minorenne. Visibilmente commossa ricordando quel periodo, racconta dei particolari molto toccanti che ai tempi la fecero molto soffrire al punto di decidere quasi di ritirasi da quel ruolo.

Le parole di Tosca sono molto forti :"Subii le angherie di questo personaggio molto difficile. Ebbi un rapporto complicato, era prepotente, io avevo i lividi addosso. C’erano delle scene dove si può e si deve fingere.Però penso che Klaus facesse parte della schiera di fanatici vecchio stampo: all’epoca pensavo il cinema si facesse così."

L'affetto di chi le vuole bene

Tosca D’Aquino , sempre durante l'intervista di Caterina Balivo riceve un video messaggio molto affettuoso dal suo grande amico e collega Vincenzo Salemme. Tosca visibilmente commossa ha usato queste parole per rispondere al dolce messaggio dell'amico: "Sono tanti anni che lo conosco, abbiamo fatto tanto teatro: si è creato un rapporto fratello e sorella".

Tosca D'Aquino e Vincenzo Salemme

Subito dopo è arrivato il messaggio del fratello Gustavo e Tosca ha risposto con grande commozione, ribadendo il fatto che si sente fortunata ad avere persone intorno che le dimostrano così tanto affetto.